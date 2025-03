Alaptörvényben tiltják be a kábítószereket Magyarországon

Az alaptörvényben fogják rögzíteni, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése – az MTI közlése szerint ezt a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos jelentette be a rendőrséggel közös sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Horváth László elmondta, március 1-jétől hajtóvadászat folyik a kábítószer-kereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, illetve zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben. Továbbá olyan jogszabályi környezetet kívánnak teremteni, ami a rendőrségi fellépést gyorsabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé teszi, és elrettenti a drogkereskedőket – tette hozzá.

Úgy vélekedett, a kábítószer-kereskedő arra építi az életét, hogy másokat megmérgezzen, mások gyerekeit megmérgezze. A rendőri intézkedések eredményessége abban mérhető, hogy minden akció, ami felszámol egy drogbandát, életeket ment. A drogdílerek egyetlen egy dolgot tehetnek, eltűnnek a szereikkel együtt – jelentette ki.

Közölte: az akciósorozat nem egy hónapra szól, hanem folyamatos lesz, ugyanis Magyarország nem akar azon az úton járni, amelyre sok nyugat-európai ország lépett.

Magyarországon nincs helye a kábítószer-liberalizációnak, annál is inkább, mert felmérések szerint a társadalom, a magyar emberek 92 százaléka támogatja a drogdílerekkel szembeni szigorú fellépést. Ez felhatalmazást és elszántságot ad a drogok elleni harchoz – mondta Horváth László.

Töreki Sándor országos bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy 2025-ben a rendőrség legfontosabb tevékenységének tekinti a kábítószerek elleni küzdelmet, mert a drog rombolja a biztonságot és tönkreteszi az emberi közösségeket. Ennek érdekében Delta elnevezéssel akcióprogramot dolgoztak ki.

A Készenléti Rendőrség keretei között létrehoztak egy 210 tagú, nyomozókból és akciószolgálatot ellátó rendőrökből álló egységet, ami országosan koordinálja a szakmai munkát. Továbbá a vármegyei rendőr-főkapitányságokon akciócsoportokat alakítanak, illetve eszközfejlesztés lesz, mintavételi eszközöket szereznek be – sorolta.

Az akcióprogram része a megelőzés is, amelybe be kívánják vonni az oktatási intézményeket, az önkormányzatokat, a sajtót, a civil és szakmai szervezeteket is, illetve a rendőri akciók alkalmával a lehető legnagyobb számban fognak élni a személyi szabadságot korlátozó eszközök alkalmazásával a jogszabályok betartása mellett – mondta el a vezérőrnagy.

Bátyi Péter, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság főosztályvezetője elmondta, hogy az elmúlt időszakban 20 drogterjesztő és 80 fogyasztó ellen indítottak eljárást, illetve 4 kilogrammnyi drogot, 7 millió forintnyi készpénzt és 30 millió forint értékű vagyontárgyat foglaltak le a gyanúsítottaktól.