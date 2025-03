Somogyi Zoltán: Nagyobb lehet a baj, ezért hozhatta előbbre a Fidesz a pénzosztásokat

Somogyi Zoltán szociológus az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának első felében összefoglalta, milyen hatással van Európára, és azon belül Magyarországra az amerikai elnök politikája. Véleménye szerint az adók a jelenleginél is jobban megroppanthatják a magyar gazdaságot. A szakértő arra is kitért, hogy Donald Trump jól láthatóan nyitott az oroszok felé, de ennek két oka is lehet egyszerre: elképzelhető, hogy Trumpot csak az üzlet érdekli, de az is előfordulhat, hogy a háborúval kapcsolatos megnyilatkozásai egy hosszútávú stratégia alapjai. Az amerikai elnök nyit az oroszok felé, hogy leválassza Kínát róluk. Ez alapvetően elfogadható gondolat Somogyi szerint.

A magyar belpolitika igazán nagy kérdései

A szakértő szerint Orbán Viktor és kormánya kidolgozott egy számukra kényelmes rendszert, amelyben évek óta jól működnek, azonban az emberekben felvetődött a kérdés, hogy ez számukra is jó lehet-e. Somogyi úgy látja, a kormány és a Fidesz gazdasági rendszere 2022 körül kezdett erodálódni, aminek hatására a szavazók közérzete is romlott, ezzel együtt pedig a kormányba vetett bizalom is gyengülni kezdett.

Korábban az érezték a választók, lehet, hogy Orbán Viktornak jó, de nekünk is jó. A hétköznapokban egy picit jobban érezték magukat. (…) 2022 óta nem megy jól a soruk

– mondta el a műsorban a szociológus.

Orbán Viktor kontra Magyar Péter

Somogyi úgy látja, Magyar Péter és a Tisza Párt roppant népszerű, ami már a Fidesz számára is egyre inkább nyilvánvaló. A mérések alapján gyakorlatilag azonos mértékben támogatják a két pártot az emberek. Magyar Péter és a miniszterelnök között folyamatos vita van, de mindkét politikus jól elkülöníthető szerepet játszik: míg Magyar Péter az állami szolgáltatások hibáiról, hiányosságairól beszél, addig Orbán Viktor a nemzetközi politikai pályán játssza el Szoboszlai Dominikot, végre egy magyar, aki a nemzetközi politika tetején áll. Az, hogy ezek a szerepek érdeklik-e az embereket, ez dönti el a 2026-os választást a szociológus szerint.

Somogyi szerint a Fidesz tisztában van vele, hogy sokkal nehezebb egy csalódott szavazót visszaszerezni, mint egy bizonytalan szavazót megtartani, meggyőzni. A különböző kedvezményekkel, támogatásokkal a bizonytalanokat próbálja a kormány megerősíteni, a pozitív kommunikációval együtt. A szakértő szerint a Fidesz érzi, hogy bajban van, ezért a szavazások előtt bő fél évvel már megkezdte a különböző pénzek kiosztását.

Szerintem a támogatás a csőben volt, de nem gondolták, hogy ezt ilyen hamar kell elsütni. Nagyobb a baj, mint gondolták, ezért ezt előbbre hozták. (…) Most beszélnek a támogatásokról, utána meg meg kell érkeznie a pénznek. De lesz más osztás is, Orbán Viktor megerősíti a pozícióit. A kérdés az, hogy mekkora Orbán Viktor hitelvesztése az embereknél, mert ezt most nem tudjuk

– fejtette ki véleményét Somogyi Zoltán.

Fontos, hogy egy politikus igazat mondjon?

A beszélgetés utolsó szakaszában Somogyi Zoltán kifejti, nem az igazság az elsődleges szempont a politikai kommunikációban, hanem hogy a politikus saját igazsága megfelelően felépített-e, és hogy az a választók számára elfogadható-e. Kétféle kommunikáció zajlik a szociológus szerint a mai politikában:

Orbán Viktor a világ csúcsán áll, és támogatást kér, mert így lehet jó Magyarországnak.

A másik, amit Magyar Péter mesél el: a kormány miatt nincs rendben az ország.

A kérdés, Somogyi szerint továbbra is az, hogy a két történet közül melyik lesz a hitelesebb a választók szerint.