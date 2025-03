Egyre többen szoronganak nyugdíjas éveik miatt

Egy friss felmérés szerint emelkedett a jövőbeni nyugdíjas létük miatt szorongók aránya, egyre többen tartják fontosnak idős korukra az öngondoskodást, és ebben egyre kevésbé bíznak meg az államban. A még aktívkorúak is elődeiknél kisebb arányban hagyatkoznának későbbi életéveikben családjukra, annál is inkább, mert becslésük szerint akár hét évvel is kitolódhat a nyugdíjkorhatár.