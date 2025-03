Vitézy Dávid: Ne alibizés, működő megoldás legyen a BKK-rendészet

Mint megírtuk, a Fővárosi Közgyűlés az alakuló ülésen, november 13-án döntött a BKK-rendészet felállításáról, ami szerint idén januártól ezzel erősítik meg a budapesti tömegközlekedésen utazók biztonságát. A BKK már az új év első hónapjában közölte, hogy a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) új szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a megalakult BKK-rendészeti osztály 39 emberrel kezdte meg működését a megállókban és a járatokon történő járőrözéssel, terveik szerint 75-re bővül ez a létszám.

Vitézy Dávid ezzel szemben közösségi oldalán most arról számolt be, hogy a valódi végrehajtás rendkívül döcögősen megy. Meglátása szerint a városvezetés hozzáállása a BKK-rendészet ügyéhez olyan, „mintha a fogukat húznák”.

Nekem nem a szimbolikus győzelem a fontos, nem letudni akarom a feladatot, hanem valóban biztonságosabbá szeretném tenni a közösségi közlekedést

– írta Facebook-oldalán a Podmaniczky Mozgalom vezetője. Arra kérte a budapestieket, hogy teszteljék a rendszert: ha bármilyen rendzavarást, utazási szabályokkal ellentétes magatartást látnak, hívják a Fővárosi Önkormányzati Rendészet 24 órás diszpécserszolgálatát a 06-1-301-7500 telefonszámon. Majd írják meg nekik a bkkrendeszet@podmaniczkymozgalom.hu e-mail-címre tapasztalataikat annak érdekében, hogy ezeket be tudják építeni a budapesti tömegközlekedés biztonságának megerősítésére a fővárosi döntéshozatalba. Videóüzenetében megjegyezte: ígéretet kapott arra, hogy a telefonszámot a járművekre a Budapest Go alkalmazásban is feltüntetik hamarosan. A személy- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetekben baleset és vészhelyzet esetén továbbra is a 112-es telefonszámot kell hívni.