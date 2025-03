A BKV vezére nőnapot ünnepelt – csak nem biztos, hogy így kellett volna

Kedvesnek szánt gondolatokkal szeretett volna mosolyt csalni női munkatársai arcára nőnap alkalmából Bolla Tibor, de a levél írása közben valami nagyon félrement. Szerinte a nők olyan erőforrások, akik nélkül más lenne a cég, és a figyelmesnek indult üzenetben azt is elismerte, hogy az év többi napján a férfiak nem törődnek női társaikkal.

Az Index birtokába jutott egy belső e-mail, amelyet a BKV vezérigazgatója küldött a cég női dolgozóinak nőnap alkalmából, úgy tudjuk, az üzenet tartalmán többen is felháborodtak. Bár Bolla Tibor a levél elején még abban bízik, hogy a hölgyek március 8-án több kedves szót kapnak férfi társaiktól, pár mondattal később már úgy szól hozzájuk, mint

„igazi erőforrások”.

„A nőnap kiváló alkalom arra, hogy kifejezzük tiszteletünket és elismerésünket. Bízom benne, hogy a holnapi nap különleges lesz számotokra, és észrevehetően több mosolyt, több kedves szót, több elismerést kaptok tőlünk, férfiaktól, mint a rohanós hétköznapokon” – így kezdte a levelét a BKV vezérigazgatója, és ekkor még minden női munkatársnak fülig érhetett a szája, mit sem sejtve, hogy mit tartogatnak a további gondolatok.

…és jött a meglátás

Bolla Tibor köszöntője egyben beismerés is, hogy a munkanapokon a férfiak képtelenek az odafigyelésre, „a rohanós hétköznapokon ugyanis mi kapunk tőletek több mosolyt, több kedves szót”. A nők dicséretéhez ekkor már hozzácsapott egy kis szakmaiságot is, elmondása szerint „a közlekedési ágazat nem mindig a legkönnyebb terep”, ennek ellenére a női munkatársak stabilan tartják magukat, olykor még viccelődni is kedvük támad.

„A napi kihívások közepette mindig ott vagytok, hogy szakszerűen, magabiztosan és néha egy kis humorral oldjátok meg a legnagyobb problémákat” – írta gondolatait Bolla Tibor, majd ezután robbantotta az udvariasságba meleg szívvel csomagolt kedvességbombát.

Ti nem csupán kollégák, hanem igazi erőforrások vagytok, akik nélkül a cégünk nem lenne ugyanaz.

A nők szívéig hatoló gondolat után Bolla Tibor még minden férfi nevében megköszönte, hogy a hölgyek „színesebbé teszik a mindennapokat”, és azt kívánja nekik, hogy az év többi napján is legyen okuk az örömre.

(Borítókép: Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója 2022. október 13-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)