Orbán Viktor: Ha Európa folytatja a háború finanszírozását, akkor erre az utolsó fillérünk is rámegy

Nem új dolog, hogy Magyarország és a másik 26 ország között van véleménykülönbség – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette, hogy a véleménykülönbség most már az Egyesült Államok és a békepárti országok, valamint a 26 uniós ország között áll fenn.

A kérdés szerinte az, hogy folytassuk-e a háborút, vagy legyen béke. Orbán Viktor kiemelte, hogy az Egyesült Államok is a béke pártján áll, és szerinte a magyarok nem bírják ki a gazdasági következményeit egy ilyen háborúnak.

A kormányfő elmondta, hogy azért gyűltek össze Brüsszelben az országok, hogy kijelentsék, van értelme a háborúnak, ahelyett hogy a béke mellett foglaltak volna állást.

Ha három éve zajlik egy háború, és az oroszok állnak nyerésre, és az amerikaiak kiszállnak, a maradék országoknak hogyan lesz esélyük? Ennek nincs alapja, amit a 26 ország most magáévá tett. Ha úgy döntenek, folytatják a háborút, akkor az utolsó fillérünk is rámegy erre

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a NATO-ban is megváltoztak az erőviszonyok. Mint mondta, az Egyesült Államok békét akar, valamint Magyarország és a szlovákok is. A kormányfő szerint a NATO-ból sem fog ide pénz érkezni.

„Hogy pontosan mennyi pénzről beszélünk? 800 ezres-1 milliós ukrán hadseregről lenne szó. Nem csak a hadsereget, hanem magát az ukrán államot is finanszírozni kellene. Magunkat is finanszírozni kéne” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mint mondta, egyesek sürgetik Ukrajna EU-csatlakozását, de szerinte ennyi pénz nincs, ez így nem fog menni, újra kell gondolni.

A kormányfő elmondta, hogy szerinte az unióban egy koncepció kerekedik fölül, ami úgy akarja támogatni Ukrajnát, hogy közben tönkreteszi gazdaságilag Európát. Az ország EU-tagsága Orbán Viktor szerint ma azt jelenti, hogy Európa és a magyar gazdaság is tönkremegy, és felelősen erről így most dönteni nem lehet.

„Ukrajna csak akkor lehet tag, ha minden tagállam támogatja. Nem fölgyorsítani kell a tárgyalásokat, hanem minden apró részletet végiggondolni” – hangoztatta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy Ukrajna még nem tagja az uniónak, de az Ukrajna és EU közötti kereskedelmet kinyitották, amibe a kormányfő szerint kis híján tönkrementek a gazdák.

– jegyezte meg Orbán Viktor. Elmondta azt is, hogy még egy szabad munkaerőáramlási probléma is van: Magyarországon 30-40-50 ezer munkás hiányzik, a kormányfő szerint ennyit tudnak befogadni külföldről mint vendégmunkást, többet nem.

„Brüsszelben szerintem most számolnak, nem én voltam az egyetlen aki igyekezett az észszerűség talaján maradni. Most számolni kell, 800 ezres uniós hadsereget fenntartani, végrehajtani az uniós felfegyverkezést – ezt nem engedhetjük meg magunknak” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint tönkremegyünk, ha azt csináljuk, amit a 26 tagállam tegnap helyesnek tartott. „Előbb utóbb kikényszeríti az élet, hogy a háborút támogató országok meggondolják magukat” – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő szót ejtett a rezsicsökkentésről is. Szerinte ezt Brüsszel el akarja törölni, és vélekedése szerint a legélesebb példa a migráció esete.

– mondta el a miniszterelnök. Hozzátette, hogy szerinte ha piaci árat kellene fizetniük a magyaroknak, a profit a cégekhez kerülne. Mint mondta, a magyar emberek ezt kevésbé érzékelik, mert nem fizetik ki.

„Ha nem lenne a rezsicsökkentés, egy évben több százezerrel többet kellene fizetniük a magyar családoknak. Brüsszelnek megvannak az emberiek Magyarországon, akik ezt ellenzik, Magyarországon most a Tisza is ellenzi ezt, szerintük humbug” – hangoztatta a kormányfő.

Az élelmiszerár-csökkentésről a miniszterelnök elmondta, a jó hír, hogy haladnak, a rossz hír, hogy nem elég gyorsan. Szerinte egyelőre az, ami most van, még kevés, és szeretné elkerülni, hogy hatóságilag szabályozzák az árakat, de ha nem csatlakozik mindenki az árcsökkentéshez, akkor kénytelenek lesznek ezt megtenni. „Van egy határ, amit nem léphetnek túl. Még egy hetük van erre, hogy cselekedjenek” – jegyezte meg Orbán Viktor.

„Magyarország egy olyan ország, amely örül annak, ha külföldről pénz érkezik. Ha azt halljuk hogy pénz jött az országba, örülni szoktunk, de vannak rossz dollárok is, amelyek befolyásszerzés céljából érkeznek. Hogy befolyásolják a magyar kormányt, a magyar gazdaságot” – mondta a kormányfő.

„Az USA sietett a segítségünkre, mert ők maguk vetették fel, hogy rossz dolgok is történtek az előző amerikai kormány vezetése alatt, amely befolyást vásárolt, és rengetek pénzt kötöttek erre Magyarországon is” – tette hozzá Orbán Viktor.

Mi nem fogadhatjuk el, hogy amerikai pénzből vásároljanak közvéleményt. Az amerikai szál rendben van, ott takarítanak. De rossz dollárok Brüsszelből is érkeztek, hogy ne a magyar érdekek érvényesüljenek. Ez még fölháborítóbb is, hiszen ez a mi pénzünk is, tehát az általunk is befizett pénzből küldtek vissza pénzt, hogy befolyásolják a közvéleményt, például a rezsicsökkentés ügyében