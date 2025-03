Mint arról az Index is beszámolt, Orbán Viktor véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna európai uniós tagságáról. A miniszterelnök erről az Ukrajnáról szóló, rendkívüli uniós csúcstalálkozó után beszélt újságíróknak csütörtök éjjel Brüsszelben. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy újra komolyan „elő kell vennünk” Ukrajna európai uniós tagságának a kérdését, mert felelősen e mellett most nem lehet dönteni. Azt is elmondta, nem szeretné, ha az emberek feje fölött születne erről döntés, ezért kezdeményezni fognak egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról. Megjegyezte: úgy fogják lebonyolítani, mint a nemzeti konzultációkat szokták: gyorsan és egyszerűen. „Aztán meglátjuk” – tette hozzá.

Országos és helyi

A népszavazás (referendum) a közvetlen demokrácia egyik eszköze. Ezzel a választópolgárok az országgyűlési vagy az önkormányzati választások között is kifejezhetik véleményüket országos és helyi kérdésekről.

Je­lentős kü­lönbség van az or­szágos és a helyi nép­szava­zások gyako­risága között: előbbit viszonylag ritkán, utóbbit jóval gyakrab­ban rendeznek.

A tele­pü­lése­ken ugyanis a legkülönfélébb kérdésekről kérik ki a lakosság véleményét: pél­dául településrész átcsatolásáról, más várme­gyéhez csatlakozásról, hulla­déklerakó megépítéséről, távközlési antennatoronyról, el­kerülő út nyomvonaláról vagy más helyi ügyekről.

2011 óta a két országos referendummal szemben 66 helyi népszavazást rendeztek hazánkban, a legtöbbet (16-ot) 2012-ben. Tavaly a Veszprém vármegyei Márkón új bányatelek nyitásáról, míg Nyirádon napelemparkról kérték ki a helyiek álláspontját. A márkói szavazás érvényesen, a nyirádi érvénytelenül zárult.

Ügydöntő és véleménynyilvánító

Az országos népszavazásnak a jogkövetkezmények szempontjából két fajtája van:

ügydöntő

és véleménynyilvánító.

Az ügydöntő referendum eredménye kötelező az Országgyűlésre, vagyis a nép­szavazásra feltett kérdésben hozandó törvény megalkotásakor a képviselők nem hagyhatják figyelmen kívül a választópolgárok többségi véleményét.

Ezzel szemben a véleménynyilvánító népszavazás eredmé­nye jogilag nem köti a képviselőket, egy majdani törvény tartalma elvileg akár el is térhet a választópolgárok többségi véleményétől. Az már nem jogi, hanem politikai kérdés: vajon bölcsen tennék-e?

Kötelező és fakultatív

Emellett az országos népszavazásnak két típusa van:

kötelező népszavazás (kötelező megtartani, ha azt kétszázezer választópolgár kezdeményezi),

fakultatív népszavazás (ha a népszavazást a köztársasági elnök, a kormány vagy 100 ezer választópolgár kezdeményezi).

Amíg a választópolgári kezdeményezés – az aláírások számától függően – kötelező és fakultatív is lehet, addig a kormány, valamint a köztársasági elnök kezdeményezése minden esetben fakultatív, azaz az Országgyűlés szabadon dönt, hogy elrendeli-e a népszavazást.

Két akadály is elhárult

Eredetileg a járványügyi veszélyhelyzet szabályai miatt nem lehetett népszavazást tartani. Ezt a rendelkezést egészítette ki a 438/2021. (VII. 21.) Korm.-rendelet, amely egy gyors módosítással mégis lehetővé tette az országos népszavazás kezdeményezését:

A koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. paragrafusa azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.

Négy hónappal később pedig az Országgyűlés azt a korlátozást is eltörölte, amely szerint nem tűzhető ki országos népszavazás az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választást megelőző és követő negyvenegy napon belüli időpontra. Ez a törvényi korrekció tette lehetővé, hogy az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazást az országgyűlési választásokkal egy napra, 2022. április 3-ára tűzze ki az államfő.

Ha a kormány kezdeményezi a népszavazást, az Országgyűlésnek harminc napon belül kell döntenie arról, hogy helyt ad-e a referendumnak, ehhez össze kell hívni a parlamentet. Az Országgyűlés népszavazást elrendelő határozatában fel kell tüntetni a referendumra bocsátott, a kezdeményezésben szereplő konkrét kérdést, valamint rendelkezni kell a népszavazás költségvetéséről is.

Táblázatunk az 1989 óta lezajlott országos népszavazások témáit és eredményeit mutatja be:

Év Az országos népszavazás témája Érvényes? Érvényes szavazat Igen Nem 1989 A köztársasági elnök későbbi megválasztása igen 4 297751 2151926 50,07% 2145825 49,93% Munkahelyi pártszervezetek megszüntetése igen 4310999 4101958 95,15% 209041 4,85% Az MSZMP elszámoltatása igen 4314550 4114994 95,37% 199556 4,63% A munkásőrség feloszlatása igen 4285604 4068420 94,94% 217184 5,07% 1990 A köztársasági elnök közvetlen megválasztása nem 1078899 926823 85,90% 152076 14,10% 1997 Magyarország NATO-csatlakozása igen 3919114 3344131 85,33% 574983 14,67% 2003 Magyarország EU-tagsága igen 3648717 3056027 83,76% 592690 16,24% 2004 A kórházprivatizáció visszavonása nem 2957320 1922680 65,01% 1034640 34,99% Kettős állampolgárság nem 2949849 1521271 51,57% 1428578 48,43% 2008 A kórházi napidíj megszüntetése igen 4026917 3385981 84,08% 640936 15,92% A vizitdíj megszüntetése igen 4029596 3321313 82,42% 708283 17,58% A felsőoktatási tandíj megszüntetése igen 4025258 3309616 82,22% 715642 17,78% 2016 Kötelező betelepítés nem 3338481 55758 1,67% 3282723 98,33% 2022 Szexuális irányultságot bemutató foglalkozás tartása kiskorúaknak nem 3910436 300282 7,68% 3610154 92,32% Nemi átalakítás népszerűsítése kiskorúaknak nem 3880381 158447 4,08% 3721934 95,92% Szexuális médiatartalmak bemutatása kiskorúaknak nem 3872161 180785 4,67% 3691376 95,33% Nem megváltoztatását bemutató médiatartalmak kiskorúaknak nem 3870042 186938 4,83% 3683104 95,17% Forrás: valasztas.hu

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)