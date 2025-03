Mérgező szennyeződés miatt hívnak vissza szójatermékeket

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján magas aflatoxintartalmat mértek szójaliszttermékekben, az alapanyagból különböző extrudált szójatermékeket állítottak elő. A késztermékekből Magyarországra is érkezett két magyar vállalkozáshoz.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte: késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Magyar forgalmazó: Kifli.hu áruház

Megnevezése: Racionella szójakockák

Kiszerelése: 150 g

Minőségmegőrzési idő: 26. 11. 2025; 16. 12. 2025; 18. 12. 2025

2025; 16. 12. 2025; 18. 12. 2025 Tételszám: 26.11.24, 16.12.24; 18.12.24

A termékeket 2024. november 1. és 2025. február 15. közötti időszakban értékesítették.

Magyar forgalmazó: Vegetár Kft.

Megnevezése: AlfaSorti ECO szójacsík

Kiszerelése: 5 kg

Minőségmegőrzési idő: 15. 11. 2025

Megnevezése: AlfaSorti ECO szójagranulátum

Kiszerelése: 5 kg

Minőségmegőrzési idő: 14. 10. 2025

Megnevezése: AlfaSorti ECO szójaszelet

Kiszerelése: 5 kg

Minőségmegőrzési idők: 14. 10. 2025; 15. 11. 2025

Megnevezése: Racionella szójacsík

Kiszerelése: 90 g

Minőségmegőrzési idők: 14. 10. 2025, 07. 11. 2025

Megnevezése: Racionella szójagranulátum

Kiszerelése: 90 g

Minőségmegőrzési idő: 26. 09. 2025; 12. 11. 2025

Megnevezése: Racionella szójakocka

Kiszerelése: 90 g

Minőségmegőrzési idő: 19. 09. 2025; 12. 11. 2025

Megnevezése: Racionella szójaszelet

Kiszerelése: 90 g

Minőségmegőrzési idő: 30. 09. 2025; 13. 11. 2025

Szlovák forgalmazó: ALFA SORTI s.r.o.

Termékvisszahívás oka: aflatoxinszennyezettség

Kérik, aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza azt el!