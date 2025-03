Karácsony Gergely üzent Orbán Viktornak: Adják vissza a főváros pénzét, majd mi fejlesztjük Budapestet

Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely jelezte: Orbán Viktor szombaton azt mondta, hogy „Budapestet nem fejleszti a kormány” – írja az MTI.

Erre a főpolgármester úgy reagált: „nyilván nem azokra a vállalásokra gondolt a miniszterelnök, amelyeket a Rákosrendező kapcsán kétharmados törvénybe foglaltak, és nyilván nem azt akarta mondani, hogy ami jár az arab befektetőnek, az nem jár a budapestieknek”.

Leszögezte: a rákosrendezői parkváros létrehozásához szükséges, szerződésben vállalt beruházásokhoz Budapest természetesen ragaszkodik. „Cserébe szívesen lemondunk azokról a közpénzzabáló és káros kormányzati beruházásokról”, mint a budai Vár átépítése vagy a „Józsefváros szétdúlása” – fogalmazott Karácsony Gergely.

Orbán Viktor megtartotta beszédét a gazdasági évnyitón

A miniszterelnök megtartotta beszédét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján. Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy támadójáték jön a magyar gazdaságban, öt ígéretet tettek a vállalkozóknak, amelyekből négyet teljesítettek, a kormány gazdaságpolitikája három pillérből áll, a magyar pedig az adócsökkentés kormánya, közölte, mi okozna pénzügyi instabilitást Magyarországon, és beszélt a háborúról is, valamint annak befejezéséről, kiemelve, hogy nincs okunk aggódni, mivel a NATO két legnagyobb hadserege, az amerikai és a török a legfőbb szövetségesünk, miközben Brüsszel összedönti az európai gazdaságot.

A miniszterelnök közölte, jelenleg összesen 4682 állami beruházás zajlik 12,5 ezer milliárd forint értékben, de ennél több beruházást is terveznek, miközben Budapest fejlesztése továbbra is kiemelt cél. Orbán Viktor végül kiemelte, az uniós források most és a következő időszakban is megérkeznek Magyarországra.

