Kovács Gergely: Magánkézre játszották a reformátusoknak ingyen adott, 9 milliárdos budai területet

Kovács Gergely XII. kerületi polgármester szombati Facebook-bejegyzésében közölte, hogy információi szerint a Református Egyház magánkézbe adta azt a mintegy 50 ezer négyzetméteres, értékes budai területet, amelyet korábban hitéleti-oktatási célra kapott ingyenesen a magyar államtól.

A polgármester szerint a Virányos út és Szilágyi Erzsébet fasor között elhelyezkedő, az MNV által 9,19 milliárd forintra becsült terület tulajdonjoga „csere” útján a Bank Center Kft.-hez került.

A tulajdoni lapon jelenleg az látszik, hogy az ingatlan nem sokkal később a Bank Center Kft.-hez került »csere« útján, amiből nem sok derül ki, hiszen cserélni 1 forintos értékre is lehet valamit

– fogalmazott bejegyzésében a polgármester.

Kovács Gergely felhívta a figyelmet, hogy az állam még az egyháznak történő átadás előtt jelentősen megnövelte az ingatlanok beépíthetőségét, csökkentette a kötelezően megtartandó zöldfelület mértékét, és engedélyezte a lakófunkciót a területen.

Adatvédelmi hatósághoz fordulnak az ügyben

„Úgy gondoljuk, hogy ha valaki közfeladat ellátására kap állami vagyont, akkor közérdekű adat annak további sorsa is” – hangsúlyozta Kovács Gergely.

A polgármester és hivatala közadatigénylést nyújtott be az ügyben 2024. december 31-én, azonban érdemi választ nem kaptak. „Csak annyi választ kaptunk, hogy karácsonykor a Református Zsinati Hivatal zárva tart” – írta a polgármester, aki bejelentette, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul az ügyben.

Bejegyzésében arról is írt, hogy a Kútvölgyi–Virányos utak és a Szilágyi Erzsébet fasor közötti terület korábban a Honvédelmi Minisztériumhoz (Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság) tartozott.

„2023 februárjában Kocsis Máté és Gulyás Gergely egy salátatörvény-javaslatot nyújtott be, ebben meghatározzák azt, hogy az érintett területet átadják a Református Egyháznak, so called hitéleti, oktatási, felsőoktatási célok elősegítése érdekében. Aztán ’23 decemberében ehhez kapcsolódóan módosították a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásos kormányrendeletet, és annak 127. sorába illesztették be a területet” – hívta fel a figyelmet.

Jogi aggályok

Kovács Gergely azt is megemlítette bejegyzése végén, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az állam által ingyenesen átadott ingatlant 15 évig nem idegeníthetik el, ám a polgármester szerint „az utóbbi években számtalan felmentést adott” ezalól a kormány, a XII. kerületben is.

A polgármester összegzése szerint „egyszóval van egy jelenleg viszonylag kedvező zöldterületi mutatókkal bíró terület, amelyen lehetővé teszik a sokkal durvább beépítést, úgy, hogy gyakorlatilag 15 év múlva biztosan, de szándék esetén akár hamarabb is eladhatja azt az egyház egy beruházónak”.