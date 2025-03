Múlt csütörtökön fogadta el Terézváros önkormányzatának képviselő-testülete a 2025 és 2030 közötti gazdasági programját. A tervezési dokumentum azokat a célkitűzéseket, elveket fogalmazza meg, amelyek az önkormányzat által nyújtandó szolgáltatások biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A program (a szakági koncepciókkal együtt) irányt mutat az önkormányzat és szervei döntés-előkészítő munkája, illetve a döntések meghozatala számára. Megvalósulása és a gyakorlatba történő átültetése elsősorban az önkormányzat éves költségvetésének az elfogadása útján történik.

Csakhogy a dokumentum megalkotásával van egy kis baj.

Az ellenzéki képviselők gyanúja szerint a polgármester előterjesztésében megjelenő gazdasági program 74 százalékát ChatGPT készítette, az elején lévő vezetői összefoglalót pedig nem kevesebb mint 95 százalékban szintén mesterséges intelligencia írta. A program olvasása közben észlelték ugyanis, hogy az befejezetlen mondatokat tartalmaz, és teli van semmitmondó állításokkal, konkrét adatokat alig tartalmaz, ahogy forrásmegjelöléseket sem.

Soproni Tamás polgármester a vita elején még a napirendet azzal vezette fel, hogy

Mi azt a munkát komolyabban vettük, mint a legtöbb önkormányzat. Zuglóban például volt olyan eset, amikor a pécsi gazdasági programnak meglehetősen hosszabb elemeit sikerült átemelni a zuglói gazdasági programba, ami egészen furcsa.

Hegedűs Hanna képviselő (Fidesz) viszont arra mutatott rá, hogy a terézvárosi dokumentum elején megfogalmazott cselekvési irányokkal ellentétes javaslatok szerepelnek az anyag végén. Bálint György (független) kérte az adatok forrásainak megjelölését, és arra is magyarázatot várt, hogy miként került az anyagba a (vállalati külső környezet vizsgálatára használt) „P.E.S.T. elemzés”, mit jelent pontosan a dokumentumban olvasható „élménycsomagok fejlesztése”, ennek mi köze van a gazdasági programhoz, továbbá hogy mi a kerületi relevanciája az interneten olvasható turisztikai témájú cikkek egyik slágerkifejezésének, a slow tourismnak (ami elsősorban egy lelkiállapot vagy életfilozófia). Tartalmilag három dolog hiányzik belőle: az okok feltárása, a megoldási lehetőségek, illetve eszközök felkutatása és a költségek meghatározása – hangzott el ellenzéki oldalról.

Soproni Tamás polgármester válaszában azt mondta, az anyagban nyilvános adatokat, a KSH demográfiai, gazdasági és munkaerőpiaci elemzéseit és az ingatlanpiaci trendeket vettek alapul,

a dokumentumot pedig egy külsős tanácsadó készítette. Ennél bővebben viszont nem reagált az észrevételre.

Az önkormányzat oldalán most is elérhető dokumentumot mi is lefuttattuk az egyik ellenőrző oldalon, s bár a fent jelzettnél kisebb arányban, de mi is azt tapasztalatuk, hogy több mint a felét mesterséges intelligencia írhatta.

Soproni Tamás szerint az ügyben semmi titkolnivaló nincs, de az ellenzék érdeklődését ellenséges magatartásnak minősítette, méltatlannak tartja a viselkedésüket, mely nehezíteni fogja a jövőbeni együttműködést.

Az eset kapcsán kérdéseket küldtünk Terézváros önkormányzatának egyebek mellett arról érdeklődve, hogy

az önkormányzat mennyit fizetett e dokumentum összeállításáért a külsős partnernek?

Elképzelhetőnek tartják-e, hogy a dokumentum Chat GPT (vagy más mesterséges intelligencia) segítségével készült?

A 2025-2030. évekre vonatkozó gazdasági programban foglaltak megfelelő szakmai minőséget képviselnek-e álláspontjuk szerint?

Az önkormányzat szakmai anyagainak elkészítésében milyen súlyú szerep juthat a mesterséges intelligenciának, ami még vállalható?

Érdeklődésünkre elismerték, hogy a dokumentum strukturálása ChatGPT segítségével készült. Mint írták:

Cégek tízezrei mellett önkormányzatunk is használja a legmodernebb hatékonyságnövelő eszközöket. Furcsa erre rácsodálkozni, ezen meglepődni. A teljes terézvárosi program, a statisztikai adatok felkutatása és értelmezése, a fejlesztési prioritások meghatározása emberi elme terméke, a szakmai tartalom emberi munka eredménye.

Álláspontjuk szerint tehát a valódi kérdés nem az, hogy a generatív MI segített-e a dokumentum szerkesztésében, hanem az, hogy miként segítheti a mesterséges intelligencia további területeken az önkormányzati munkát a jövőben.

A programot a hivatal munkatársainak közreműködésével Kovács Máté, külső gazdasági szakértő készítette bruttó 600 ezer forint díjazás ellenében.

(Borítókép: Németh Emília / Index)