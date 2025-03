Szombat 14 órára demonstrációt szervezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a Magyar Orvosok Szakszervezetével (MOSZ) közösen a Parlament elé, annak érdekében, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét a hazai egészségügy problémáira, többek között az alulfinanszírozottságára, aminek szerintük szerepe van abban, hogy uniós szinten megelőzhető halálokban nálunk a legkedvezőtlenebbek az adatok. A Kossuth térre a társszakmák képviselői mellett a téma iránt elkötelezett embereket is hívták: „A magyarok egészsége többet érdemel!” felszólítással, amire már februárban figyelemfelhívó kampányt indított a MOK. A tüntetésről az Index a helyszínről tudósított.

15.05: Tapasztó Orsi mentálhigiénés szakember és kutatófizikus felszólalásában kiemelte, hogy a hátrányos helyzetű régiókban születő gyermekek különösen veszélyeztetettek. „Több mint 100 ezer gyermeknek nincs háziorvosa, a szakellátásról ne is beszéljünk” – jegyezte meg. Rámutatott az egészségnevelés hiányára is, amelynek következménye, hogy minden negyedik gyermek túlsúlyos. Hangsúlyozta, hogy az egészséges életmód követése sokba kerül, és a hátrányos régiókban egyre több gyermek él szuvas foggal. „Nem dönthetik el, hogy hova szülessenek” – mondta a szakember, utalva a regionális egyenlőtlenségekre.

15.00: Svéd Tamás a színpadra lépve a Covidra emlékezve kérte a résztvevőket, hogy 1 perc néma csenddel emlékezzenek az áldozatokra.

14.50: Sárdi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöke arról beszélt, hogy az egészség kérdése bizonyos szempontból mindig háttérbe szorult. A magyarok rosszabb egészségi állapotának hátterében az eszközhiány, a szakemberhiány, a túlterheltség áll. Pedig hivatásának az egészségügyet azért választja, mert gyógyítani szeretne, a beteg pedig gyógyulni szeretne. Ez nem luxus kérdés, befektetés abba, hogy gyermekeink egészségben nőjenek fel, minél tovább legyen mellettük nagyszülő.

Gyógyító szakemberekre, nem válságmenedzserekre van szükség – jelentette ki Sárdi Péter, amit a tömeg tapssal fogadott. Egy nem kiszámítható, büntető rendszernek nincs megtartó ereje. A teljesíteni tudó és akaró embereket csábítja így el a külföldi munkalehetőség. A magyar egészségügy olyan, mint a zuhanóspirálba kerülő repülő, nincs már a rendszerben felhajtó erő – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy ezen változtatni kell, ahogy azon is, hogy a több beteg ellátása veszteséget termel. Egy magyar ember egészségére 720 ezer forinttal kevesebb jut éves szinten, mint más uniós átlagpolgáréra – tette hozzá.

16 Galéria: A Kossuth térre vonultak az orvosok Fotó: Papajcsik Péter / Index

14.45: Gryllus Dorka színésznő is felszólalt. Elmondta, hogy az élete legnehezebb pillanatában vele voltak az orvosok, nagyapja halálánál, gyermekei születésénél, ezért amikor hívták, ő is jött erre a rendezvényre.

Nem tudhatjuk, hogy mikor leszünk páciensek. Ezert nem mindegy, hogy milyen állapotban van az egészségügy, ahol az emberen szorult helyzetében segítenek

– hangsúlyozta.

14.40: Sodró Eliza színésznő személyes történetet olvasott fel, majd a felolvasott esettel kapcsolatban elmondta: kiszolgáltatott helyzetbe kerül az ember az egészségügyben, ami olyan, amilyet kiharcolunk magunknak. Az orvostól nem pusztán együttérzést, hanem gyógyulást várok – említette, hozzátéve, hogy ilyen attitűddel fordul az egészségügyhöz.

Ezt követően Svéd Tamás, a MOK főtitkára elmondta, hogy orvosként végtelenül hálás az elhangzottakért.

14.30:Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke a szakdolgozók túlterheltségéről számolt be, akik gyakran nem kapják meg a törvényes mértékű pótlékot, pihenőnapot. Heti 72 órát, sokan 270 órát is dolgoznak egy hónapban.

Mint mondta, mindez azért van, mert kevés a szakember, a mentődolgozókat is gyakran vidékről irányítják Budapestre. Szakmai, anyagi előrehaladásukra vonatkozó terv gyakran nem ismert, ami miatt nem lehet új embereket felvenni. Közölte, az állami kiadás az uniós országok felét sem éri el, s idén még ennél is kevesebbet terveznek erre költeni. Közben a tömeg is hangosan felmorajlott.

Soós Adrianna a hónapos, éves műtéti várólistákat is megemlítette: „Nem akarjuk, hogy évente városnyi ellátást veszítsünk el a nem megfelelő ellátás miatt”. A dolgozói életpályamodellre, minőségbiztosítás alapjaira stratégiát kell kidolgozni – húzta alá, hozzátéve, hogy ez utóbbi alapja a betegelégedettségi visszajelzés. A szakmában dolgozók megtartására, visszahívására is stratégia kell. További problémaként említette az eszközhiányt, majd azzal zárta: „Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana”.

14.20: Gálvölgyi János színművész nem tudott ott lenni az eseményen, de levélben üzent, amit Svéd Tamás olvasott fel. A színész a két évvel korábbi eseményekre utalt vissza, amire lányai és a sajtó jobban emlékezik.

A két évvel korábbi sürgősségi ellátásra emlékezve azt írta: túlterheltek az orvosok, késlekednek a mentőautók, „tök mindegy ki vagy, egyformán meg fogsz dögleni”.

14.12: Svéd Tamás, a MOK főtitkára lépett elsőként a színpadra, aki a nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötte a nőket. Mint mondta, a szakdolgozók többsége nő, ők azok, akik a vállukon viszik az egészségügyet. Hálás köszönet érte – mondta.

A bírák tüntetésére is visszautalt, szolidaritását fejezte ki velük. Mint aláhúzta, a döntéshozóknál szeretnék elérni, hogy jusson az egészségügyre több pénz és akarat a rendszer fejlődése érdekében. A MOK főtitkára azt kérte, tartsák tiszteletben, hogy ez politikamentes rendezvény.

14.07: A MOK azt szeretné, hogy több forrást vonjanak be az egészségügybe és konzultáljanak a szakmai szervezetekkel. Úgy vélik, hogy a magyarok egészségtudatossága alacsony, ehhez intenzívebb állami prevenciós kampányra van szükség.

14.04: A demonstráció elején egy kisfilmet vetítettek, amely összefoglalta, hogy bár Magyarország évente az uniós átlagköltés felett költ az egészségügyre, a kórházak adóssága 2024-ben mégis 200 milliárd forint volt. A magyarok egészsége többet érdemel című videóban az is elhangzott, hogy a hosszú várólisták miatt sokan a magánegészségügy felé fordulnak, amelynek bevétele így 1 év alatt 40 százalékkal nőtt, és hogy csaknem 1 millió embernek nincs háziorvosa.

14.00: Szombat délután több száz ember gyűlt össze a Kossuth téren a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) közös tüntetésén. Civilek, szakdolgozók, valamint orvosok és fogorvosok érkeztek a Parlament elé az ország több megyéjéből.

„Az egészség nem lehet kiváltság, az alapvető emberi jog”

„Minden magyar ember érdeke, hogy megfelelő ellátást kapjon, ha beteg lesz. Hogy ne kelljen hónapokat vagy éveket várni egy életmentő műtétre. Hogy a szakdolgozók és az orvosok ne hagyják el tömegesen az országot. Mert az egészség nem lehet kiváltság, az alapvető emberi jog”– hangsúlyozta a Magyar Orvosi Kamara az esemény meghirdetésekor. A szervezők azt is kiemelték, hogy pártpolitikától független kiállásról van szó, ezért minden résztvevőt arra kértek, hogy ezt tartsák tiszteletben.

A hazai ellátórendszer alábbi problémáira mielőbbi megoldást várnak a döntéshozóktól, annak érdekében, hogy javuljanak a magyarországi egészségügyi mutatók:

Túlterhelt kórházak, összeomló háziorvosi rendszer

Elégtelen finanszírozás, korszerűtlen eszközök

Folyamatosan növekvő várólisták

Több tízezer elkerülhető megbetegedés és haláleset

Orvos- és ápolóhiány

Ezekkel kapcsolatban az eseményen a társadalom és az egészségügy különböző szereplői osztották meg személyes történeteiket.

