Beleesett az avarnak gyújtott tűzbe egy érpataki nő

Leveleket és gallyakat égetett a kertjében egy érpataki idős nő, azonban beleeshetett a tűzbe. A baleset azért történhetett, mert a lángok elindultak a közeli házak felé, és megpróbálta megfékezni. Annyi lélekjelenléte még volt, hogy segítségért telefonáljon – írja az ATV.

Az egyik szomszéd, aki maga is nehezen mozog, el is indult, de látta, hogy esélytelen megfékezni a lángokat. Elmondása szerint először nem is látta, hogy az idős nő a tűzben rekedt. Azt egyelőre pontosan nem lehet tudni, hogy mi történt, de valószínűsíthető, hogy megbotlott, ezért esett a parázsló kerti hulladék tetejére.

Itt a hölgyet találtam meg, elvettem tőle egy veder vizet, leöntöttem az avart, és utána láttam meg a hölgyet, és kimentettem onnan, és kihúztam. Elhúztam oda, az udvar közepéig, de mást nem nagyon tudtam csinálni, mert nem akartam, hogy nagyobb baja legyen

– nyilatkozta az egyik szomszéd.

A mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Ménes Dávid, az OMSZ regionális szóvivője elmondta, hogy a helyszínre két mentőegység, valamint egy helikopter is érkezett. Az idős asszonyt légi úton szállították a debreceni kórházba, testének harminc százaléka megégett.

A tüzet a helyszínre kiérkező tűzoltók oltották el.