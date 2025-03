Tíz éve nem tapasztalt változások történtek a szakrendelésre való bejutásban

Az összesített átlagos várakozási idő 28 nap a járóbeteg-szakellátásban. Van, ahová két nap alatt be lehet jutni, de endokrinológiára vagy érsebészetre több hónapos előjegyzéssel kell számolni – derült ki egy friss felmérésből.

A Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség már tíz éve február elején méri fel, mennyit kell várniuk a betegeknek az egyes szakrendelésekre való bejutásra. A 35 intézményből érkezett adatok alapján most először csökkent a várakozási idő.

A 2025. évi felmérés kiegészült három új szakmával (labor, érsebészet, mammográfia), de ez utóbbiak adatait nem vettük figyelembe az összehasonlítások során. A legfontosabbal kezdve:

az összesített átlagos várakozási idő 10 év óta először csökkent.

A felmért 20 szakterület összesített átlagos várakozási ideje 28,3 nap, ezzel 2019 óta először került ismét 30 nap alá az összesített várakozási idő. Ezzel évtizedes trend tört meg, azonban a szövetség szerint a Covid előtti 2019-es értékek eléréséhez még mindig javulás szükséges.

Felgyorsult az idő a diabetológián

Ismét nagy volt a különbség az egyes szakterületekre jellemző betegvárakozási idők között. Összességében 14 szakma tudott javítani, és csak alig több mint negyedükben romlott a helyzet. Több szakterületen markáns javulás történt 2025-re 2023-hoz képest. A diabetológián átlagosan több mint 21 nappal, a gasztroenterológiákon több mint 16 nappal, de a reumatológiai szakrendeléseken is átlagosan közel 17 nappal rövidült a várakozási idő.

Ezt a gyermekgyógyászat (-9 nap) és az általános belgyógyászat (-7 nap) követi. A gyermekgyógyászat esetében a több mint 9 napos csökkenéssel újra kevesebb mint 2 nap lett az átlagos várakozási idő. A belgyógyászat specializálódik, egyre inkább kardiológiára és más alszakmákba kerülnek a betegek. A pszichiátriai, tüdőgyógyászati és ultrahang-szakrendeléseken 4-5 napos betegvárakozásiidő-csökkenést mértek.

Még mindig hónapokat kell várni

A szövetség szerint

az általánosan kedvező kép ellenére is tovább romlott a helyzet, ebből a szempontból ismerős szakmáknál.

A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseké, ahol ráadásul tavaly több mint 16 nappal még nőtt is a várakozási idő, így itt immár átlagosan 78 napot kell várnunk arra, hogy sorra kerüljünk. Mint megjegyezték, az endokrinológia finanszírozása igen kedvezőtlen, amit tovább rontanak a magas veszteséggel végezhető, járulékos laboratóriumi vizsgálatok.

Az angiológiát hiányszakmaként említették, esetükben a mért átlagos várakozási idő adatfelvételről adatfelvételre növekszik, és ez a trend 2024-ben is folytatódott, újabb 5,8 nappal nőtt a várakozási idő, elérve átlagosan az 53 napot, miközben az érszűkület és szövődményei hatalmas kiadást jelentenek az egészségbiztosítás számára.

Ezen a két szakterületen túl csak olyan szakmákban nőtt 2025-re a betegvárakozási idő, amelyekben a magán- és a közellátás között éles verseny folyik a szakemberekért, mint a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet vagy az urológia.

Összességében az általános javulás mellett továbbra is

csak 3 olyan szakma van, ahol kevesebb mint két hét várakozás után lehet bejutni a rendelésre: sebészet, gyermekgyógyászat és a fül-orr-gégészet.

Nyolc olyan szakma van, ahol több mint egy hónapot kell várni a sorra kerülésre: gasztroenterológia, bőrgyógyászat, ultrahang, urológia, szemészet, angiológia, kardiológia, endokrinológia.

Fotó: Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Összesített átlagos várakozási idő évente [nap]

Módszerek az előjegyzés rövidítésére

A Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség a fentiek kapcsán ismét arra emlékeztet, hogy a betegfogadási idők változását monitorozni kell, és amennyiben szükséges, finanszírozási, szervezési, erőforrás-allokációs eszközökkel be kell avatkozni. Meglátásuk szerint a teljesítményfinanszírozás hatékony eszköz a betegfogadási listák hosszának csökkentésére. Mindemellett a szövetség továbbra is szorgalmazza a finanszírozónak a fekvőbeteg-ellátásban már szerintük sikerrel alkalmazott más technikáinak alkalmazását is:

az intézményi teljesítményvolumen-korlátok célzott feloldása, célzott többletfinanszírozás juttatása a betegfogadási listák csökkentésére az érintett szakmákban, kódkarbantartás a rossz finanszírozású szakmák valorizálására, a háziorvosi gyógyszerfelírási jogosítványok kiterjesztése a nagy terhelés alatt levő szakmákban, evvel csökkentve a szakrendelői terhelést.

A várakozási időket a következő időszakban javíthatja még az Egészségablak applikáción keresztüli jobb hozzáférhetőség az időpontokhoz, de a járóbeteg-szakellátási szövetség véleménye szerint ehhez a fenti technikákat is „csatasorba” kell állítani.

(Borítókép: Shutterstock)