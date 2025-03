Trollkodásból beküldött, MI-generálta képet díjaztak Novák Előd kismama-szépségversenyén

Egy mesterséges intelligencia által készített fényképet is díjaztak Novák Előd kismama-szépségversenyén. Az MI-kép a nagycsaládos különdíjat kapta meg, azonban hamar kiderült, hogy a kép hamis, így az ki is került a nyertesek névsorából. A politikus pedig elmondta, hogy a kép beküldője végül nem részesült díjazásban.

Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője január végén jelentette be, hogy kismama-szépségversenyt fog rendezni A gyermek áldás címmel. A pályázati leírásba ezután került be egy olyan mondat, ami sokaknál kiverte a biztosítékot: „Hozzátartozóról titokban is nyújtható be fénykép, díjazás esetén előzetesen egyezteti a zsűri a megjelenést az érintettel” – írta Novák Előd.

A politikus szerint több ezer képet küldtek be, a verseny eredményének kihirdetését pedig nőnapra időzítette. A verseny díjazottjairól a Blikk számolt be,

azonban többen is észrevették, hogy az egyik különdíjas fotót mesterséges intelligencia segítségével készítették.

A képen árulkodó a szereplők üres tekintete, a furcsa szögben álló ujjak vagy a középső kislány alkarja, ami teljesen eltűnt. A 24.hu szerint a zsűri egyik tagjaként Franka Tibor Táncsics Mihály-díjas újságíró ítélte oda a nagycsaládos különdíjat.

A portál megkereste a politikust, aki elmondta, hogy a fotó beküldője (szemben a többi helyezettel) nem részesült semmilyen jutalomban, ami a képviselő szerint azért volt, mert még folyamatban volt a kép ellenőrzése.

„Húzta az időt, »nem találta« a kép nagyobb felbontású eredetijét, illetve állítása szerint apró photoshopos retusálást végeztek csak a képen” – írta Novák a kép beküldőjéről, illetve felhívta a figyelmet rá, hogy a nőnapra időzített eredményhirdetés a több ezer fényképből kiválasztott több mint 20 fényképpel jelent meg, közülük ezt a hamis képet néhány óra után törölték.