Kiutasíthatók lesznek a kettős állampolgárok az új alaptörvény-módosítás alapján

„Más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár Magyarország területéről törvényben meghatározott feltételek esetén kiutasítható, ha tevékenysége Magyarország szuverenitását, közrendjét, területi integritását vagy biztonságát veszélyezteti” – így szól majd a módosított Alaptörvény XIV. cikke. A módosítás részleteit Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tette közzé a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Az elmúlt években egyre gátlástalanabbul és egyre szélesebb körben avatkoztak be külföldi hatalmak, spekulánsok hazánk belügyeibe, akár választási folyamatokba is, emellett aktív lejárató tevékenységet folytattak Európa-szerte Magyarország ellen”.

A politikus szerint ezek a beavatkozások „álcivil szervezeteken, megvett politikusokon és a magát függetlennek nevező médián keresztül” történtek, és a „finanszírozók saját pénzügyi, gazdasági, ideológiai és politikai érdekeiket akarták érvényesíteni a befolyásolási kísérletekkel”.

Kocsis Máté azt is közölte, hogy a probléma „visszaszorítása érdekében – amerikai mintára – több új szabályozást vezetünk be, melyek közül egyet az Alaptörvényben is rögzítünk”.

Kocsis Máté a Mandinernek adott, csütörtökön megjelent interjújában is kijelentette, hogy gátlás nélkül veszik fel a harcot a külföldi befolyásolási akciókkal, amelyek miatt bővíteni tervezik a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogköreit is. A politikus az interjúban beszélt a kábítószer elleni küzdelemről, valamint a Pride sorsáról is.

Kocsis Máté szombaton az Alaptörvény módosítás első részletét is megosztotta, amely a gyerekek jogainak védelméről szól.