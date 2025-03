„Volt, ahol egy hetedikes tőlünk kapta első fogkeféjét” – a szűrőbusz fogorvosaival beszélgettünk

A 2024-es mobilszűréseken az arra érkező gyerekek felénél fedeztek fel fogszuvasodást, a szakemberek szerint ez is rámutat arra, hogy szükség van a rendszeres kontrollra. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) már 30 éve szűrőbuszokkal igyekszik oda is eljuttatni az ellátást, ahol nincs fogorvosi rendelő. 2025-ben 17 helyszínen háromezer gyermeket várnak ingyenes vizsgálatra a Belügyminisztérium és több vállalat támogatásával beszerzett modern mobilrendelőjükbe, amit március 10-én avattak fel Budapesten.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, egyben az NGySz Magyar Egyesületének elnöke elmondta, hogy az új gyermekfogászati szűrőbusz svájci gyártmányú elődjét váltja, ami 1995 óta szolgálta ezt a célt, és az elmúlt évtizedek alatt számtalan helyen fordult meg, csak 2024-ben 13 településen kétezer gyermek fogászati ellátását biztosította.

A mobilrendelővel a szervezet önkéntes fogorvosai tavasztól őszig járták az országot, az elmúlt három évtized alatt több mint tízezer gyermek fogászati szűrését bonyolították le. Edvi Péter, az NGYSZ alapító elnöke hangsúlyozta, hogy a rendszeres ellátásban nem részesülő gyerekek kezelését tűzték ki célul a mobilfogászattal.

A jármű azonban betöltötte az 50. életévét, gyakran meghibásodott

– fogalmazott Edvi Péter, aki azt is elárulta, hogy az utolsó állomásokra már tréler segítségével tudták az iskolák, óvódák elé elvinni a mobilrendelőt. A házelnök elmondta, hogy a folyamatos karbantartása túlságosan költséges lett volna, ezért elérkezett az idő az új busz beszerzésére.

Közlése szerint az új szűrőbusz mintegy 195 millió forintos beszerzési költségéhez a Belügyminisztérium több mint 97 millióval járult hozzá, míg az OTP Bank a jótékonysági akcióban részt vevő, nagyjából 112 ezer ügyfelének mikroadományaival 56 milliót tett ehhez hozzá. A vállalati támogatások mellett az NGYSZ 15 millió forint értékben szerelte fel a mobilrendelőt.

Ezek nélkül az adományok nélkül nem sikerült volna lecserélni a régi szűrőbuszt, és akkor vélhetően be is kellett volna fejezni ezt a tevékenységet

– mondta Kövér László.

A Waberer’s Csoport a jármű karbantartását, a Magyar Telekom az informatikai támogatást biztosítja a mobilrendelőben zajló zavartalan ellátáshoz. Az amerikai A-dec vállalat egy 10,5 millió forintos, speciális, rezgés- és porálló fogászati kezelőszékkel járult hozzá a mobilrendelő modernizálásához. Edvi Péter ez utóbbiról elmondta, hogy

az amerikai hadsereg számára fejlesztettek olyan kezelőszéket, amely rezgésállóságával sokáig bírja a rossz utakon való közlekedést.

A hátrányos helyzetű településekre vezető úton általában kedvezőtlenek a terepviszonyok, a korábbi svájci jármű sokszor szokatlan körülmények között haladt, például az Ormánságban vagy Erdélyben – mutatott rá. Az NGYSZ alapító elnöke hozzátette, hogy a modern eszközökkel felszerelt tágas mobilrendelőben már a jövő héttől fogadják a gyerekeket.

A szájüregrák megelőzése a gyermekkori szájhigiénével és fogápolással kezdődik

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a kormány az elmúlt 15 évben 23 milliárd forintról, mintegy 87 milliárdra emelte a fogászati ellátásokra fordítható keretösszeget, ami így ebben az időszakban majdnem megnégyszereződött. Hangsúlyozta, az új szűrőbusz költségeinek is csaknem felét a Belügyminisztérium biztosítja. Az államtitkár ezt követően az önkéntes fogorvosok elhivatottságát is méltatta, csakúgy mint az NGYSZ munkáját. Megemlítette, hogy már a mobilfogászat külleme, mesés grafikája is enyhíti a szorongást, amit első kezelésük előtt átélnek a gyermekek.

A fogorvosoknak nemcsak a szaktudásukra, az empátiájukra is szükség van ahhoz, hogy leküzdjék a gyerekek fogászati ellátáshoz kapcsolódó félelmét, hozzájárulva ahhoz, hogy felnőttként is rendszeresen járjanak kontrollra, megelőzve ezzel számos komolyabb egészségügyi problémát

– húzta alá.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az Indexnek hangsúlyozta, hogy a fogászati ellátás országos lefedettséggel működik, az iskoláskorúaknál pedig iskolafogorvos is van. „Még mindig vannak az országnak olyan területei, ahol kedvezőtlenebb a lakossági mobilitás, a szűrőbuszokkal közelebb visszük hozzájuk az ellátást” – fogalmazott, hozzátéve: a Máltai Szeretetszolgálattal közösen a háziorvosi alapellátás kiegészítéseként működik hasonló pilot. „A szájüregi prevenció, a szájüregrák megelőzése a gyermekkori szájhigiénével és fogápolással kezdődik” – hangsúlyozta az államtitkár a kezdeményezés jelentőségét.

Egyre több gyermek juthat megfelelő fogászati ellátáshoz

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója megköszönte ügyfeleiknek, hogy az adományozási programjukon keresztül eddig már 145 millió forinttal támogatták a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kezdeményezéseit. A banki tranzakcióikat, ATM-es készpénzfelvételüket követően sokan hozzájárultak az új fogászati szűrőbusz beszerzéséhez. Méltatta a szervezők, a fogorvosok és szakasszisztensek munkáját, amely során napokat, heteket töltöttek azzal, hogy a gyermekek életminősége jobb legyen.

Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: ez az új jármű hosszú éveken át segíti majd a gyermekek egészségmegőrzését, és még több fiatal számára biztosítja a megfelelő fogászati ellátást. Szavai szerint a járműparkjukhoz hasonló 99 százalékos rendelkezésre állással fogják üzemeltetni a szűrőbuszt.

A cukros cumi nem jó megoldás

Ezután Várnai Gusztáv fogorvos osztotta meg a 2024-es év tapasztalatait, miután 13 helyszínre gurult be a régi busz. „A tavalyi szűréseken megjelent gyerekek több mint a felének volt szuvas foga” – jegyezte meg. Az Indexnek elárulta, ehhez hozzájárul, hogy egyre nagyobb arányban fogyasztnanak a gyerekek üdítőitalokat, édességeket.

Egyes falvakban cukros cumival nyugtatják a csecsemőket, ami később a tejfogak korai elvesztésével, majd a fogsor deformitásával járhat

– részletezte a fogorvos. Kiderült, hogy a mobilrendelőben dolgozó szakembereknek évek óta rossz tapasztalataik vannak a gyermekek fogaival kapcsolatban, ezért is tartják fontosnak a rendszeres szűrővizsgálatokat.

„Sok gyerek nemhogy a reggeli és esti fogmosást hagyja ki, többen tőlünk kapták első fogkeféjüket, volt, aki közülük, már ötödik–hetedik osztályos diák volt,”

Csaknem háromezer gyermeket fognak ellátni

Oravecz Katalin vezető asszisztens bemutatta a jármű műszaki adottságait. Az új busz saját fogászati egységgel, röntgennel, sterilizáló készülékkel, víztisztítóval, generátorral, napvédővel, padlófűtéssel, wifivel, klímával és nagyobb tárolóhelyiségekkel rendelkezik, de helyet kapott benne külön hűtőszekrény a veszélyes hulladék elhelyezésére, és személyzeti öltöző is.

A tervek szerint Idén legalább 17 helyszínre látogat el az új busz, ahol a várakozások szerint nagyjából 3 ezer gyereket fognak ellátni.

A szűrőbusz az elkövetkező fél évben az alábbi településekre fog begördülni: Dabas, Szeged, Városligeti Gyermeknap, Sümeg, Jászberény, Tatabánya, Ajka, Baja, Balatonfenyves, Pécs, Fővárosi Állat- és Növénykert, Pilis, Fóti Lovasterápiás Oktatóközpont, Szank, Debrecen, Darány és Székelyföld.

„Általában igyekszünk olyan helyekre elmenni, ahol nehezen hozzáférhető az ellátás. Jártunk olyan településen, ahol a következő fogorvos 37 kilométerre, szájsebészet 45 kilométerre van. Éppen ezért ezekben a térségekben több napig állomásozunk, így a szűrés után, indokolt esetben, időigényesebb eljárásokat is el tudunk végezni, például egy teljes gyökérkezelést. Ez alapesetben három alkalmas kezelést, azaz több száz kilométeres utat jelentene az érintett, nagyrészt nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak” – osztotta meg tapasztalatait az Indexszel Várnai Gusztáv fogorvos.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közlése szerint a mozgó fogászati rendelő kitelepülését honlapjukon keresztül igényelhetik olyan gyermekellátó intézmények, iskolák, óvodák ahol helyben, a településen nincs gyermekfogászati ellátás, illetve a legközelebbi rendelő nehezen megközelíthető a családok számára.