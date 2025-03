Magyar Péter Orbán Viktornak: Rúgja ki Nagy Mártont, vagy távozzanak kézen fogva!

Hétvégén tartották a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági konferenciáját, ahol fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor, Nagy Márton és Varga Mihály is. A miniszterelnök szerint rengeteg pénz van a vállalatoknál és a háztartásoknál is, ezért a feladat mindössze annyi, hogy ezeket a magyar gazdaságban lévő pénzeket „megmozdítsák”. A kormányfő, a nemzetgazdasági miniszter és az új jegybankelnök is bizakodó volt a jövőt illetően, velük ellentétben áll Magyar Péter, aki több bejegyzésében is reagált a hétvégi rendezvényen elhangzottakra.

A Tisza Párt vezetője előbb arról beszélt, hogy „az Orbán-inflációnak köszönhetően 7 százalékkal nőttek az élelmiszerárak”, miközben a miniszterelnök „a saját fizetését 7 millió forint fölé emelte”. Magyar Péter szerint a nyugdíjasoknak szánt ÁFA-visszatérítési kártya nem más, mint egy „Rogán-kártya”, amivel 1500 forintot lehet spórolni.

A Tisza-kormány kiegészítő nyugdíjemeléssel, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentésével, az infláció valódi letörésével és további intézkedéssel fogja segíteni a nyugdíjasokat, hogy emberhez méltó körülmények között és minőségi egészségügyi ellátás mellett tölthessék az idős korukat

– írta Magyar Péter a Facebookon, bejelentve a nyugdíjprogramjukat az esetleges hatalomra kerülésük után. A Tisza Párt vezetője pár órával később ismét jelentkezett, ekkor már keményebbre fogta az üzenetet.

„ Nagy Márton össze-vissza rángatja a kormányrudat ”

Magyar Péter szerint a magyar gazdaságról és a költségvetés állapotáról hónapok óta „katasztrofális adatok” jönnek ki, aminek következtében „a kormány összehozta a teljes éves államháztartási hiány 42 százalékát és közben újra európai csúcstartó lett Magyarország az élelmiszerárak drágulásában”. A Tisza Párt elnöke szerint ennek okai az „ipari méretű korrupció”, valamint az, hogy „Nagy Márton össze-vissza rángatja a kormányrudat”.

A Tisza-vezér megfogalmazása szerint a nemzetgazdasági miniszter „fenyegeti a gazdasági szektorokat”, „megélhetési válságba sodorja a magyar embereket”, ezért távoznia kell a pozíciójából.

Miniszterelnök úr! Szedje össze a bátorságát és rúgja ki Nagy Mártont, a magyar gazdaság Mekk mesterét, vagy távozzanak kézen fogva!

– szólította fel Magyar Péter a kormányfőt.