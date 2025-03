A széllel is terjedhet a pusztító kórság, Orbán Viktor a helyszínre sietett

A ragadós száj- és körömfájás a párosujjú patás állatok súlyos gazdasági károkat okozó, rendkívül fertőző betegsége. A terjedésében a legnagyobb szerepet az élő állatok közötti közvetlen érintkezés játssza, de a betegség könnyen terjed állati termékekkel és ragályfogó tárgyak vagy személyek útján is. A járvány mielőbbi felszámolása érdekében az országos főállatorvos szigorú intézkedéseket vezetett be. A hatóság kéri, hogy minden állattartó haladéktalanul jelentse, ha állatainál a betegség tüneteit észleli. Eközben Orbán Viktor Nagy István agrárminiszterrel terepszemlét tart Kisbajcson.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal ismételten felhívta a figyelmet a ragadós száj- és körömfájás terjedésére, ez a rendkívül fertőző betegség a párosujjú patásokat érinti. Heveny, lázas általános tünetekkel és hólyagok kialakulásával jár, amelyek a szájban, az ajkakon, a nyelven, a lábakon és a tőgybimbókon jelennek meg.

A betegséget kötelező bejelenteni, ugyanis jelentős gazdasági károkkal járhat. Az élő állatok között és állati termékekkel is terjed, de ragályfogó tárgyakkal és személyek útján is. Ritkán, kedvező időjárási feltételek esetén, különösen nagy sertéstelepek közelében, széllel való terjedés is előfordul.

Március elején egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen jelentkeztek az első tünetek, a vírus jelenlétét a Nébih is megerősítette. A telepet azonnal lezárták, és megkezdték az állomány felszámolását. Az állategészségügyi hatóság megkezdte a járványügyi nyomozást, és felállította a gazdaság körül a 3 kilométeres védő, és a 10 kilométeres felügyeleti körzetet, amelyekben megkezdték az állatok számbavételét és szűrővizsgálatát.

A védő- és megfigyelési körzeteket bemutató országos térkép, illetve az érintett vármegyét ábrázoló térkép, valamint a korlátozással érintett települések listája megtekinthető a Nébih ragadós száj- és körömfájás tematikus oldalán.



A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az országos főállatorvos rendkívül szigorú hatósági intézkedéseket rendelt el:

A hatályos forgalmi korlátozások és az állatok szállítására vonatkozó szabályok naprakészen megtalálhatók a Nébih oldalán.

A védő- és megfigyelési körzeten belül a vadászat tilos.

Győr-Moson-Sopron vármegyében tilos minden fogékony állatfajt bemutató rendezvény megtartása 2025. március 17-ig; a fogékony állatfajt tartó turisztikai helyek (például állatkert, vadaspark) további rendelkezésig nem látogathatóak.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal megjegyezte, hogy a járvány kitörése miatt Magyarország exportpiaca szűkült. Több ország is importkorlátozást vezetett be a Magyarországról származó élő állatokra és termékekre vonatkozóan. A ragadós száj- és körömfájással kapcsolatos, folyamatosan frissülő kereskedelmi információk elérhetőek a Nébih tematikus honlapján.

A hivatal kéri a járványvédelmi előírások és hatósági intézkedések betartását. Az állattartók jelezzék az állatorvosoknak, ha a betegség tüneteit észlelik, valamint a helyi állategészségügyi hatóságot. A bejelentésre rendelkezésre áll a Nébih 24 órában hívható zöldszáma (+36-80/263-244) is.

Orbán Viktor és Nagy István a helyszínre látogatott

A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg, hogy Kisbajcsra, a járvány kiindulópontjára sietett, ahol már várta Nagy István agrárminiszter.

A videóban közölte, hogy hamarosan a helyszínre érkeznek, ellenőrzik az állattartó telepet, melyről azt mondta Orbán Viktor, hogy „nem túl szívderítő látvány”, amivel találkozni fognak. Megemlítette, hogy utoljára a gyermekkorában volt ragadós száj- és körömfájás. Hozzátette, hogy ilyenkor azonnal a helyszínen kell fellépni ellene, és ezt a folyamatot ellenőrzi, valamint konzultálni a terjedés megakadályozásáról.