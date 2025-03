Egymás után zárnak be az állatkertek a gyilkos járvány miatt

Az országos főállatorvos szigorú intézkedéseket vezetett be, miután a párosujjú patás állatok körében rendkívüli mértékben terjedni kezdett egy száj- és körömfájással járó veszélyes vírus. Úgy tűnik, hogy a Fővárosi Állatkertet is érintheti a pusztító kórság, de már több vadaspark és rezervátum is bejelentette, hogy határozatlan ideig bezárja kapuit.