Elutasította az osztrák keresetet a bíróság, hivatalosan is a magyar államé GYSEV

Lázár János építési és közlekedési miniszter még januárban jelentette be, hogy a magyar állam megszerezte a GYSEV háromnegyedét, azonban a tőkeemelés miatt az osztrák állam keresetet nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium ellen, melyet a Győri Törvényszék elutasított, és bejegyezte a tőkeemelést. Ezzel jogerősen is többségi tulajdonosság vált a magyar állam a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasútban.

Elutasította a Győri Törvényszék az osztrák állam által benyújtott keresetet, így bejegyezték a korábbi közgyűlési döntést a magyar tőkeemelésről. A magyar állam ezáltal hivatalosan minősített többséget szerzett a GYSEV-ben, melynek 75 százalékát birtokolja − írta Lázár János Facebook-oldalán kedden.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, hogy az osztrák oldalon lévő közszolgáltatást továbbra is biztosítani fogják. Valamint úgy véli, hogy a magyar érdeket így nem lehet háttérbe szorítani.

A tényt nemcsak Lázár János, hanem a szaktárca is megerősítette sajtóközleményében, melyben azt írták: „A Magyar Állam jogszerűen és immár hivatalosan is 75 százalékot meghaladó mértékű részvényes a GYSEV-ben, a nyilvános és közhiteles nyilvántartásokból is lekövethető módon minősített többségű irányító tulajdonosa a vasúttársaságnak.”

„Az Építési és Közlekedési Minisztérium a magyar állam képviseletében a hatályos jogszabályok szerint, és ami a legfontosabb: Magyarország és a magyar emberek érdekeinek megfelelően járt el a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GySEV) Zrt.-ben való tulajdonrészének vásárlás általi növelése alatt, valamint a tőkeemeléskor” – tették hozzá.

Mint írják, a GySEV Zrt. 2024. december 23. napján megtartott közgyűlésén a részvényesek alaptőke-emelésről és az Alapszabály feltételes módosításáról döntöttek. Ennek eredményeként a GYSEV Zrt.-ben a Magyar Állam 75,0101, az Osztrák Köztársaság 24,9899 százalékos tulajdonosi aránnyal szerepel.

Az Osztrák Köztársaság a közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert, amely során a Magyar Állam tőkeemelését elfogadó határozatot, valamint az Alapszabály módosítását támadta, amely a tőkeemelés következtében beálló jegyzett tőkét, az ennek megfelelő részvényszámot, illetve tulajdoni arányt rögzítette, kérve a bíróságtól a határozatok végrehajtásának felfüggesztését is.

A Győri Törvényszék a 2025. február 17-én kelt végzésében a határozatok végrehajtásának felfüggesztése iránti felperesi kérelmet elutasította. Az Osztrák Köztársaság törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmet is előterjesztett a Győri Törvényszék Cégbíróságán. A cégbíróság elutasította a kérelmet, és bejegyezte a tőkeemelést.

Hiába tehát minden jogi mesterkedés: a Magyar Állam jogszerűen és immár hivatalosan is 75 százalékot meghaladó mértékű részvényes a GYSEV-ben, a nyilvános és közhiteles nyilvántartásokból is lekövethető módon minősített többségű irányító tulajdonosa a vasúttársaságnak. A per ettől függetlenül folytatódik, amelyben az Építési és Közlekedési Minisztérium továbbra is a magyar emberek érdekeit képviseli

– olvasható az ÉKM közleményében.

Hozzátették: a korábbi kormányokról ez kevésbé volt elmondható, 2005-ben a Magyar Állam olyan szindikátusi szerződést írt alá, amely szerint a GYSEV Zrt.-t illető egyes intézkedésekhez a részesedése mértékétől függetlenül az Osztrák Köztársaság hozzájárulása szükséges. Annak ellenére, hogy az osztrák állam részesedése nem érte el a 33 százalékot, a kisebbségi tulajdonosnak szinte minden kérdésben vétójoga volt.

Az akkori állapot szerint a Magyar Államnak 65,6356 százalék, a Strabagnak 6,1266 százalék, míg az Osztrák Köztársaságnak 28,2378 százalékos tulajdoni hányada volt. Ez változott meg 2024 októberében, amikor a Magyar Állam megvásárolta a Strabag tulajdonrészét, majd 2024 decemberében a tőkeemeléssel.

„A tőkeemelés és az ennek következtében kialakult tulajdonosi szerkezet lehetővé teszi a társaság vezetésének dinamizálását, a felelősségi viszonyok tisztázását és a társaság fejlődését. A magyar–osztrák közös vállalat többségi tulajdonosaként a Magyar Államnak az a célja, hogy a GYSEV Zrt. prosperáló cégként minden megrendelői igényt megfelelően és egyre magasabb színvonalon ki tudjon elégíteni” – írja a tárca közleményében.