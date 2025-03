Megszólalt a fideszes képviselő, jogosan vitte el a konyhabútort az önkormányzati lakásból

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Sátly Balázs, a VIII. kerület momentumos alpolgármestere a közösségi oldalán mutatta be, hogy milyen állapotban hagyta ott Kecskeméti László fideszes képviselő az általa használt önkormányzati lakást. A kedvezményes összegért bérelt lakásból a képviselő elvitte a konnektorokat, a kapcsolókat, a konyhabútort, de még az ajtófélfát is. Az alpolgármester szerint a képviselő beköltözhető állapotban kapta meg a lakást, és azt úgy is kellett volna visszaadnia.

Kecskeméti egy Facebook-oldalára feltöltött videóban válaszolt, és a bérleményezési jegyzőkönyvből idézve felsorolta a tárgyakat, amelyeknek a kiköltözést követően kötelezően a lakásban kell maradniuk, illetve azokat, amiknek nem.

„A lakásban található beltéri harmonikaajtók elvihetőek. Az eredeti beltéri ajtók leadásra kerültek a bérbeadó részére. Az önök részére” – mondta a képviselő, majd hozzátette, hogy a lakásból jogszerűen vitte magával az ajtókat, a konyhabútort és a klímát.

„A beépített nagy értékű konyhabútor szintén elvihető, mert az ingatlanhasználó csinálta. Azaz én!” – emelte ki, azonban a kapcsolókról és a konnektorokról nem ejtett szót.

Kecskeméti szerint a kerület vezetésének inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy mintegy 800 lakás áll üresen Józsefvárosban, és hogy „jelenleg józsefvárosi a lakáspályázati rendszerükben nem nyerhet”.

Bruttó 1,8 milliós fizetéssel lakott önkormányzati lakásban

Kecskeméti László 2019-ig volt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) nevű önkormányzati cég vezetője. Vezetőként pedig kedvezményes bérleti díjért cserébe kapott egy önkormányzati lakást. 2019-ben azonban a kerület vezetését átvette az ellenzék, így közös megegyezéssel távozott a pozíciójából. Kapott 3 havi végkielégítést, és még egy évig maradhatott a lakásban. Új állást keresett, és a Fidesz önkormányzati képviselőjeként dolgozott a Józsefvárosban – írja a Telex.

A képviselőnek 2020-ban kellett volna elhagynia a lakást, ezt azonban nem tette meg, így egy éveken át tartó harc kezdődött közte és a kerület vezetése között, amit egy jogerős bírósági ítélet követett, amely a képviselőt a lakás elhagyására kötelezte, de ő ennek sem tett eleget.

Kecskeméti arra hivatkozott, hogy feleségével egy egyéves gyereket nevelnek a lakásban, és szerinte többször is jelezte a JGK-nak azt, hogy kiköltözne a lakásból, az önkormányzati cég azonban nem ellenőrizte, hogy a lakásban található ingóságok közül melyek állnak az önkormányzat vagy az ő tulajdonában.

Kecskeméti László végül egy méltatlansági eljárást követően, közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy kiköltöznek „imádott otthonukból”. Bejegyzésében leírta, hogy 4 évig küzdött a lakásért, amit aztán „indok nélkül” elvettek tőle, majd hozzátette, hogy ha velük ezt megtehetik, akkor „MI TÖRTÉNHET a kerületben a sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberekkel!”

A bejegyzésre több olyan komment is érkezett, ahol a képviselő átlagnál magasabb fizetését firtatják. Vagyonnyilatkozatából pedig kiderül, hogy Kecskeméti három helyről kap fizetést: a fővárosi kormányhivataltól szakmai tanácsadóként havi bruttó 1,1 millió forintot kap, önkormányzati képviselőként bruttó 650 ezer forintot keres, a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjaként pedig még havi bruttó 50 ezer forintot.