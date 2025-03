A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésben reagált Orbán Viktor bejelentésére. A miniszterelnök arról számolt be, hogy tárgyalásokat tartottak a túlzó áremelések megfékezése érdekében.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált Orbán Viktor bejelentésére, miszerint a kormány tárgyalásokat folytatott az elmúlt napokban az „indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében”.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, elfogyott a türelem, s azonnali radikális áfacsökkentést követel az összes egészséges élelmiszernél.

Orbán Viktor azonnal törölje el az élelmiszereknél a 4,5 százalékos különadót!

– írta bejegyzésében a politikus.

Továbbá kiemelte, hogy „elég volt a látszatintézkedésekből, abból, hogy Orbánék kifosztják az országot, és tízmilliárdos magánrepülőgépekkel járnak, és dőzsölnek a luxusban”, miközben gyermekek és nyugdíjasok százezrei nem jutnak hozzá alapvető élelmiszerekhez. Hozzátette, Nagy Mártonnak haladéktalanul távoznia és csökkentenie kell az élelmiszereket terhelő adókat.

Követőit választás elé állította, arra kérte őket, hogy kommentben fejezzék ki álláspontjukat, kinek az oldalán állnak: „Irénke nénién, aki napi 1000 forintot kap a kormánytól élelmiszerre, vagy Orbánékén, akik 100 milliós luxusautókkal, magánrepülőkkel és jachtokkal parádéznak a mi pénzünkön?”

Orbán Viktor bejelentést tett

„A kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre. Március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot” – jelentette be kedden Orbán Viktor miniszterelnök. Februárban az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal nőtt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétette a friss, februári adatokat. Ez alapján a fogyasztói árak átlagosan 5,6 százalékkal haladták meg 2025. februárban az egy évvel korábbiakat.

A miniszterelnök kiemelte, minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10 százalékkal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrzik is. Ezeket az intézkedéseket március közepén vezetik be és május végéig tartják hatályban. „Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk vetni” – összegezte a kormányfő.