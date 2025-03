Vitézy Dávid: Már a padokat sem képes karbantartani a főváros, miközben százmilliókat költenek a Városházán

Nem lehet minden közterületi problémára azt mondani, hogy ezt nem oldjuk meg, mert nincs pénz, és közben pedig tíz- és százmilliókat költeni a Városházán – jelentette ki Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője kedden az ATV Start című műsorában.

A fővárosi politikus szerint nonszensz, hogy 30 fős kommunikációs stábokra, prémiumok kifizetésére, céges autókra van pénze a fővárosnak, de a közterek fenntartásra meg nincs.

Vitézy Dávid már korábban felhívta a figyelmet a tíz éve felújított Széll Kálmán téren található padok törött állapotára, választ azonban nem kapott, így interpellációt intézett Karácsony Gergely főpolgármesterhez, aki azt a választ adta, hogy finanszírozási okokból nem javítják meg azokat.

Ez azért nonszensz. Én soha nem fogom a főpolgármestert számon kérni, miért nem épít Budapest új metróvonalat, vagy új villamosvonalat saját forrásból, mert ennyi pénz tényleg nincs, főleg az adóelvonások után. De azt, hogy padokat karban tartani sem képes már a főváros, miközben azért valóban úgy van, hogy óriási kommunikációs stábok működnek a főpolgármester mellett, épp az érintett Budapesti Közműveknél hatvan darab személyi használatú autót vettek nemrég, még a temetkezési intézet is új elektromos kisfurgonokkal mászkál. Oké, de tényleg harmincmilliós furgonokat kell venni, amikor a padok karbantartására nincsen pénz?

– tette fel a kérdést Vitézy Dávid, aki megjegyezte, hogy emellett tele van a főváros olyan öt-hat fős „kirakatszervezetekkel”, amelyeknek a fenntartása a város jelenlegi helyzetében nem indokolt. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője ide sorolta a klímaügynökséget, amely – mint mondta – hat fővel működik, miközben semmit nem lehet találni arról, hogy a szervezet mit csinál. Vitézy Dávid úgy látja, hogy ezek a szervezetek csak a „korábbi politikai elvtársak” kifizetőhelyeiként működnek.

– fogalmazott, hozzátéve, hogy nem hajlandó beletörődni abba, hogy a városvezetés a város legforgalmasabb csomópontjaiban nem tud rendet tartani.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét a korábbi kijelentéséről is kérdezték, mely szerint a főváros bukott elvtársakat alkalmaz politikai tanácsadóként. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely „a ma már közepesen létező pártból”, a Párbeszédből érkezett, és bár korábbi kollégáit leváltották, még mindig a Városházán tevékenykednek.

Ha megnézzük, akkor a Párbeszédből jön, ebből a ma már azért közepesen létező pártból a főpolgármester, az ő volt kollégája, aki a Budavári polgármester volt, de a választók leváltották, V. Naszályi Márta ott dolgozik tanácsadóként a Városházán. Én most meg is hívtam, hogy számoljon már be arról, hogy mit csinál a szakbizottság ülésén. A Momentum kiesett a fővárosi közgyűlésből, mégis a Momentum eddigi politikusai ott ülnek a városházán a főpolgármester tanácsadójaként: Kerpel-Fronius Gábor volt főpolgármester-helyettes, Havasi Gábor volt momentumos képviselő. Tehát lényegében a választók azt mondták, hogy a Momentum frakció ne üljön ott a fővárosban, de mégis ott ül a fizetési listáján a főpolgármesternek