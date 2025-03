Álhírnek minősítette a kormány a Hungary Helps USAID-támogatását

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője még februárban fordult írásbeli kérdéssel Orbán Viktor miniszterelnökhöz. „A »guruló« dollárok kapcsán Ön, Bayer Zsolt meg Azbej Tristan is benne lesznek a listában? Továbbá hogyan kíván – nyilván hamis indokok alapján – magyar állampolgárokat kitiltani Magyarországról?” – tette fel a kérdést a kormányfőnek a DK politikusa.

Az ellenzéki politikus februári, miniszterelnöknek címzett írásában úgy fogalmazott, hogy tekintettel a Soros Györgytől kapott korábbi támogatásokra, amennyiben a tengeren túli dollárok elfogadóit indítaná Orbán Viktor a határ felé, úgy „illene neki elöl vonulnia”.

A DK képviselője megjegyezte, hogy ezen logika alapján követhetné a kormányfőt Bayer Zsolt is, aki a Lockheed-Martin vállalattal kötött megállapodást, Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője is, aki pénzt kapott a részben külföldi cégeket tömörítő Magyar Sörgyártók Szövetségétől, valamint Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, a Hungary Helps program megvalósítója is.

Az ellenzéki képviselő kérdésére hétfőn Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszolt, röviden és tömören.

Álhír, hogy a USAID anyagilag támogatta volna a Hungary Helps Ügynökséget

– jelentette ki szűkszavú válaszában az államtitkár.