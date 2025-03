Mintegy ezer ember betegedett meg, rendkívüli tájékoztatót tartott Nagykőrös polgármestere

🚨‼️ℹ️ RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS Dr. Körtvélyesi Attila polgármester: Városunk sok lakóját is utolérte egy betegség, engem is, mely igazán kellemetlen tünetekkel jár. Fontos, hogy tudják, jelenleg folynak a hatósági vizsgálatok. Biztosat bárki csak ezek ismeretében mondhat felelősen. Én, amint ezen információk birtokában leszek, továbbra is tájékoztatni fogom önöket. Egy már most is biztos, hogy a városban elindult pletykák alaptalanok voltak! Jól látható, hogy ez egy szakmai kérdés, melyet a szakemberek tudnak megoldani. Egy biztos, ha ehhez bármilyen segítségre van szükségük, ránk számíthattak és számíthatnak a jövőben is. Köszönöm a házi és gyermekorvosok munkáját és mindazok segítségét, akik eddig tettek a megoldásért, jó látni, milyen erős közösség vagyunk. Jobbulást kívánok! Vigyázzunk egymásra!