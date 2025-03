Hamarosan bejelentés várható a kormány részéről

Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szerdán összeült a kormány a Karmelita kolostorban, és az adócsökkentésről tárgyaltak.

Orbán Viktor miniszterelnök arról számolt be szerda reggel, hogy kormányülést tartanak. „Terítéken: adócsökkentés. Hamarosan jövünk a részletekkel!” – írta a kormányfő. Ennek fényében csütörtökön minden bizonnyal Kormányinfó is várható.

A fotók és a videó tanúsága szerint a Karmelitában jelen volt többek között Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy István agrárminiszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Rétvári Bence belügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és Bordás Gábor közigazgatási államtitkár is.

Orbán Viktor még február 22-én, évértékelő beszédében jelentette be a kormány gazdasági intézkedései között, hogy bevezetik a csed és gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Ezt követte a régóta emlegetett döntés: a két- és háromgyermekes anyák az életük végéig adómentességet kapnak. A háromgyerekesek már 2025 októberétől, a jövő év januárjától pedig a kétgyerekesek is. Bár a törvény részletei még nem ismertek, valószínűsíthető, hogy ez már a megszületett gyermeket is számításba veszi a jövedelemadó-mentesség megállapításánál egy bizonyos korhatárig.

Az Index birtokába jutott kormányzati számítás szerint csak a kétgyermekes édesanyákat érintő szja-mentesség 600-700 milliárd forintos kiadást jelent. A háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége teljesen új intézkedés. Ez 2026-ra további 200 milliárd forint kiadást jelent a költségvetésnek. Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy eddig hiába záporoztak a kormányzati intézkedések: tavaly a valaha mért legalacsonyabb születésszámot jelentette Magyarország.

Legutóbb arról is beszámoltunk, hogy a kormány kibővíti a családi adócsökkentési programot, így a 30 év alatti anyák a teljes jövedelmükre igénybe vehetik az szja-mentességet. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint ez 25 ezer nőt érint, akiknek akár több mint 100 ezer forintot is jelenthet a mentesség.