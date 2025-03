A viharos szél és a napsütés váltakozásáról szól majd a szerdai időjárás

A reggeli köd gyorsan feloszlik, ezt követően napsütés és gomolyfelhők váltják egymást, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estére ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik, miközben a szél is sokfelé megerősödik.

Köddel indul a szerda reggel, ami azonban gyorsan feloszlik majd, azt követően pedig napsütés, gomolyfelhők és akár zivatarok is tarkíthatják a szerdai időjárást. Estére viszont ismét csapadék érkezik, és a szél is sokfelé megerősödik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A reggeli órákban még sok helyen képződhet köd, de ez várhatóan gyorsan feloszlik majd. Ezt követően változó vastagságú fátyolfelhőzet és gomolyfelhők mellett több órára is kisüt a nap.

A gomolyfelhőkből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ezért érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Késő délutántól azonban ismét változik az időjárás: délnyugat felől egyre több helyen záródik a felhőtakaró, a késő esti órákban pedig újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Az eső mellett a szél is komoly tényező lehet. Főként a Dunántúlon és a Dél-Alföldön több helyen megerősödik a délies irányú szél, a Fertő környékén pedig viharos lökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet továbbra is a kellemes tavaszi tartományban mozog: a legmagasabb nappali értékek 16 és 22 fok között alakulnak.

A változékony időjárás miatt érdemes figyelni a friss előrejelzéseket és az esetleges figyelmeztetéseket, különösen a szél és a zivatarok miatt a közlekedőknek.

A következő vármegyékben pedig zivatar alakulhat ki, legnagyobb veszélyt pedig a villámlás jelenthet:

Békés vármegye;

Csongrád-Csanád vármegye;

Hajdú-Bihar vármegye;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!