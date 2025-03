Újabb termékcsaládot mutatott be Tomán Szabina fogyást elősegítő márkája

Idén ünnepli 10. születésnapját a TOMAN Diet, Tomán Szabina termékcsaládja. Az üzletasszony ennek alkalmából mutatta be a márka legújabb fejlesztését, a Take It by Toman fehérjeporokat. Beszédében kiemelte a termékek minőségének fontosságát, valamint kiderült ki a újdonságok márkanagykövete.

Tomán Szabina, bemutatta a TOMAN Diet márkájának legújabb fejlesztését, a Take It by Toman termékcsaládot , amely „új dimenziót nyit meg a fehérjeporok piacán”. A közlemény szerint idén ünnepli 10. születésnapját a márka, s a Villa 11 falai közé hívta meg vendégeit az alapító.

Úgy fogalmazott, a Villa 11 méltó helyszíne a sikertörténet megünneplésének, ahol kultúra találkozik a közönséggel, „mely közös értékeken alapul: magas minőség, kulturális feltöltődés és egészséges életmód”.

Azért örültem különösen annak, hogy ma itt lehetünk, mert az elmúlt 10 évben körülöttem is kialakult egy elképesztően erős női közösség: egyrészt, mert 20.000 vendéget fogyasztottunk le a módszeremmel, akiknek a nagyon nagy százaléka nő, másrészt pedig a különböző platformokon sok tízezer nő követ engem

– köszöntötte vendégeit Tomán Szabina.

Az üzletasszony kiemelte, hogy már tíz éve dolgoznak a készítményeik fejlesztésén, így pontosan tudja, hogy a jó és egészséges fogyás egyik legfontosabb hozzávalója a minőségi fehérjepor. Azt is elárulta, hogy mitől jó a fehérjepor: „az egyik legfontosabb szempont például az, hogy milyen minőségű tejsavót használnak a gyártás során”. Kiemelte, hogy a tejsavó minőségét az határozza meg, hogy az alapanyag honnan származik. A TOMAN Diet francia gyártóval dolgozik, így minden francia és holland tehenektől származik, s szinte legelőre pontosan tudják, hogy az állatok hol élnek. Tomán Szabina úgy fogalmazott, hogy „a tehetősebb vagy tudatosabb fogyasztó ezt a minőséget várja el”.

A Take It by Toman fehérjék kifejlesztése elmondása szerint válasz vendégeik és a piac hívó szavára. Úgy gondolta, meg kell szólítania azokat is, akik szeretnék a mozgás mellett a mindennapi rutinjuk részévé tenni a megfelelő mennyiségű fehérjebevitelt, és egy olyan brandet keresnek, aminek minőségére Szabina neve a garancia.

Az új termékek márkanagykövete Békefi Brigitta, IFBB Elite Pro Bikini Fitness versenyző, Ötszörös IFBB Magyar Bajnok, IFBB Európa Bajnoki Ezüstérmes, Kétszeres IFBB Világbajnoki Bronzérmes sportoló lett.

Mindegyik ízt kipróbáltam a Take It by Toman termékei közül és vannak már kedvenceim is. Ami nagyon érdekes, hogy az utóbbi 2 évben sokkal nyitottabb vagyok a vegán termékek felé, és a napi főzés során is sok alapanyagot váltottam le emiatt. A vegán fehérjékkel kapcsolatban voltam a legizgatottabb, és bátran mondhatom, hogy ha kedvencet kell választanom, akkor ez a termékcsoport lesz az: letisztult ízeket kaptak, nem túl édesek, nem túl domináns az ízviláguk

– fogalmazta meg véleményét Brigitta a termékekről.

A Take It by Toman termékcsalád minden terméke 450 grammos kiszerelésben kapható, adagolókanállal. A tejsavó fehérjék csokoládé, vanília, eper és cappuccino ízben, míg a vegán fehérjék csokoládé, vanília, eper és natúr változatban érhetők el.