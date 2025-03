Török Gábor: Hatalmi harc dúl a Fideszben

„Két hibát sokan elkövetnek. Egyrészt nem akarják elfogadni, hogy bizony egy párton, egy hatalmi centrumon belül is vannak érdekellentétek, nézetkülönbségek és viták. Másrészt szeretik azt gondolni, hogy a viszonyok, a hatalmi súlyok és súlypontok állandóak, pedig ez egy folyamatos mozgás, ahol a dolgoknak igenis van következményük, messzire nyúló árnyékuk, ha nem is azonnal és nem is mindig látványos módon” − írta szerdán Facebook oldalán Török Gábor politikai elemző.

A szakember szerint amikor Gulyás Gergely (a kegyelmi botrány után Magyar Péter felemelkedésével) és Rogán Antal (a szankciós listára kerülésével) kapcsán egyaránt azt mondta, hogy az − egészen eltérő jellegű − „ügyeik” hosszabb távon jelentősen megváltoztathatják a hatalmi helyzetüket, vagyis megrendíthetik a korábbi pozíciókat, akkor nem sok egyetértéssel találkozott.

Vágyvezérelt gondolkozásnak, elfogultságnak vagy egyszerűen csak hülyeségnek minősítették sokan azt, ami most már egy ideje azért kezd láthatóvá válni, pedig igazán még csak a színfalak mögött zajlik. Hatalmi átrendeződés zajlik a kormánypártban, és ez a két szereplő kicsit sem látszik a nyertesének

− fogalmazott Török Gábor.

Hatalmi átrendeződések a Fideszben

A szakértő arra reagált, hogy a Stratégiai Tanácsadó Testületet elvették a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztertől, vagyis Rogán Antaltól, és átkerült Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Így Rogánt egy újabb terület irányításától fosztották meg.

Rogántól ezt megelőzően a digitális ügyek, a koncessziók, az útdíjak és a szerencsejáték szabályozását vette el a miniszterelnök.