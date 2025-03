Régen látott területen támad újra a magyar politika

Március 10-én debütált a Tisza Párt „Kell egy jobb ország!” című klipje, amelyet március 15-e alkalmából készítettek. A dalt Nagy Ervin és egy erre az alkalomra alakult kórus énekli, a klipet Radnai Márk, a Tisza alelnöke rendezte. Ahogy arról beszámoltunk, a koncepció meglehetősen hasonlít a svéd Kent rockzenekar egyik videójára.

Gréczy Zsolt az „Igen, igen” dalra esküszik

„Ha már kampánydal. Nekem ez az. Hogy mi és miért történt az MSZP-vel, nem e bejegyzés témája. Mint ahogy az sem, hova tűnt néhány szereplő. Meg az SZDSZ. A dal lendülete, szövege vitte magával a tömeget, és a végén a 2006-os kampány hőse, Gyurcsány Ferenc legyőzte Orbán Viktort. Magyarország kapott még négy év demokráciát, Európát, sajtószabadságot, köztársaságot, baloldalt és liberalizmust. Hogy tökéletes volt-e. Nyilván nem. Az csak a Fidesz és a Tisza. Aki mást mond, nem is magyar” – fogalmazott kedden Facebook-oldalán Gréczy Zsolt.

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője szerint „az alábbi klip megmutatja azt a pillanatot, amikor a baloldal tömeget vitt az utcára, többet is, mint azóta bárki, aki változást ígér. A Fideszen kívüli világ himnusza lett ez a dal, sokan telefonos csengőhangnak választották. Hogy visszatérhet-e bármi ugyanúgy, ahogy akkor megtörtént? Persze hogy nem. De ebben a dalban ma is ott az erő, az elszántság, hogy Orbán legyőzhető. Semmi édes-bús gagyi. És ha meghallasz egy slágert egy boldogabbnak tűnő időből, az jót tesz a léleknek, és utat is mutathat, hogy merre van az előre. Gyere bátran, Magyarország.”

Az „Igen, igen” az MSZP 2006-os kampánydala volt. Az alap a gitár, a refrén Magyarországot hívja: „Magyarország, Magyarország, gyere bátran, Magyarország.” A dalhoz készült klip is, amiben az éneklő Gyurcsány Ferenc mellett tapsol a napszemüveges Medgyessy Péter.

„Magyarország előre megy, nem hátra”

„Magyarország előre megy, nem hátra” – a kormány 2021-es kampányszlogene, amelyet Orbán Viktor egy Kormányinfón továbbfejlesztett, amikor arról beszélt, hallotta a népi verziót, ami úgy szólt, hogy „piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra”.

MC Hawer és a Tekknő már több mint húsz évvel ezelőtt énekelte: piros volt a paradicsom, nem sárga, de Szécsi Pál őket is megelőzte. A kormánypárti verzióhoz mulatós ütemekre alapozott klip készült, a szöveg két mondat, a videó főszereplője Orbán Viktor.

„A hatalom a népé”

„A hatalom a népé” – ez volt a 2022-es, hatpárti, Márki-Zay Péter vezette ellenzéki összefogás kampánydala. A dal eredeti szerzője Patti Smith, a gitáros produkcióban a hangszert a Fran Palermóból ismert Henri Gonzalez kezeli. Bánfalvi Eszter, Bíró Panna és Homonnai Katalin énekel. A klipet Herendi Gábor rendezte.

A videóban többségében fiatalok szerepelnek közönségként, ugyanakkor az idősebb generáció tagjait is észre lehet venni. A dalszöveg az összefogást hangsúlyozza.

„Kitörő örömre lelj, végre, Magyarország”

Egy 2002-es dalban mások mellett Pataky Attila, Szikora Róbert és Vikidál Gyula énekli, hogy „kitörő örömre lelj, végre, Magyarország, harcolj, ha kell, régi új népedért!”.

A Fidesz 2002-es kampánydalának videóját zömében a Kossuth téri nagygyűlés képeivel töltötték fel. A végén a Fidesz és az MDF logója alatt a „hiszünk a szeretet és az összefogás erejében” felirat olvasható.

„Egy szabad országért”

Nem kampánydal, még csak nem is egy párthoz kötődik, viszont emlékezetes a 2016-ban az 1956-os emlékévre készült az „Egy szabad országért”.

A produkció erős névsort vonultat fel, közreműködött Péter Szabó Szilvia, Radics Gigi, Wolf Kati, Sasvári Sándor, Nagy Feró, Caramel, Vastag Csaba és a Hooligans. A kórus is beszáll a „Magyarország, halld szavunk, hány arc és név, ki bátran egy új útra tért, köszönettel tartozunk, hogy tisztább az ég, hogy ránk már egy új hajnal kélt, szabad országként” sorokhoz. A klip egy pontján Schmidt Mária mosolyog.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2015. február 21-én. Fotó: Huszti István / Index)