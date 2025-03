Gulyás Gergely elmondta, ha nem válik be az árrésstop, még keményebb lépéseket tehet a kormány

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter vezetésével Kormányinfót tartottak csütörtök délelőtt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére elmondta, Rogán Antal amerikai szankcionálásával kapcsolatban előrelépés lesz, ha leveszik a listáról, amelyre ok nélkül került, de többek között arról is beszélt, hogy az árrésstop minden termék árára kiterjed, ha a kereskedők megpróbálják kiegyenlíteni a veszteségeket, a kormány ott is beavatkozik, a régiós üzemanyagáraktól nem térhet el a magyar, csak lefelé, újabb adócsökkentési javaslatot fogadtak el, a fegyverszállítást szorgalmazó EP-határozat értelmezhetetlen, az pedig szomorú, hogy ebben vezető szerepet visz Magyar Péter és a Tisza Párt.