Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót, hogy a kormány áttekintette az árrésszabályozás pillanatnyi helyzetét. Az árrésstopot már korábban bejelentették. A miniszter leszögezte, a beavatkozás végső eszköz a kormány kezében, de ha szükség van rá, alkalmazzák. A kereskedők nagymértékű profittal dolgoznak, ugyanakkor a nyereségmérték rendkívül nagy mértékben tér el egymástól, valahol meghaladja a 40-60, akár 100 százalékot is, valahol nem éri el a 10 százalékot.

Az árrésstop vizsgálata nemcsak a szabályozással érintett termékekre terjed ki, hanem valamennyi termék árára is. Ha megkísérelnék a kereskedők kiegyenlíteni a veszteségeket, akkor a kormány ott is beavatkozik.

A szabályozás kialakítását megelőzően megnézték az európai gyakorlatot. A balti államokban, valamint Macedóniában, Görögországban és Romániában is van hasonló, sőt Horvátországban még ennél is szigorúbb. A kormány nem háborút szeretne a kereskedőkkel, de ha ezek az intézkedések sem elegendőek, akkor az uniós gyakorlatban is van ennél radikálisabb szabályozás. A kormány nem riad vissza ennek az alkalmazásától.

Gulyás Gergely szerint a tojásnál, a tejfölnél, a lisztnél, a tejnél jelentős árcsökkenés várható az intézkedés eredményeként.