A Bennfentes.net szerint Magyar Péter neve tényleg szerepelt azon az európai uniós állásfoglaláson, melyben arra kérik a tagállamokat, hogy növeljék és gyorsítsák fel katonai támogatásukat, valamint az EU- és NATO-tagállamok egyenként éves GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajna támogatására. A portál több képernyőmentést is bizonyítékként hoz fel, azonban állításaikat már csak egy Google-keresés alapján lehet megerősíteni.

Korábban beszámoltunk róla, hogy nyilvánosságra került egy fotó, amelyen Magyar Péter neve is szerepel egy olyan tervezeten, amely szerint Európa jövője az ukrán harctéren fog eldőlni, ezért Ukrajna feltétlen katonai támogatását követelik.

Az állásfoglalás szerint több fegyvert és lőszert kell biztosítani Ukrajnának. A fényképet a Tisza Párt pécsi Facebook-oldala is közölte, a párt elnökének döntését méltatva. Magyar Péter fideszes hazugságnak nevezte az ügyet, szerinte odahamisították a nevét.

Az Európai Parlament állásfoglalása az Oroszország három éve tartó agressziós háborúja miatt Ukrajnának nyújtott uniós támogatás töretlen fenntartásáról címre keresztelt indítványban az Európai Parlament többek között elítéli az orosz agressziót, kijelenti, hogy továbbra is szolidaritást vállal Ukrajnával, továbbra is töretlen katonai és pénzügyi támogatást ígér, és erre kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat is.

Az Európai Parlament emiatt arra kérte a tagállamokat, hogy növeljék és gyorsítsák fel katonai támogatásukat, valamint megismételte azt a korábbi álláspontját, hogy az EU- és NATO-tagállamok egyenként éves GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajna támogatására.

Az állásfoglalásban az EP-képviselők továbbra is kiállnak amellett, hogy egy béketárgyaláson Ukrajnának és Európának is részt kell vennie, és a béketárgyalások alapját Volodimir Zelenszkij béketervének kell adnia.

A Bennfentes.net szerint valóban ott lehetett a dokumentumon a Tisza Párt elnökének neve. A portál szerint a politikus nevét mindenhonnan kitörölték, azonban egyes helyeken megtalálható Magyar Péter neve. Bizonyítékként megtalálták a holland Beleidsradar nevű oldalt, ahol ugyan szerepel a dokumentum, de Magyar Péter neve csak a kulcsszavak között található meg. Az egyetlen kereshető bizonyíték egy Google-keresést követően található meg azt követően, hogy rákeresünk a megfelelő kulcsszavakra: „1316897EN.docx magyar péter”.