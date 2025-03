Magyar Péter: Hozza nyilvánosságra a kormány Orbán Viktor jelenlegi egészségügyi állapotát

Egy laikus számára is megállapíthatóan a miniszterelnök több egészségügyi problémával is küzd – hívta fel erre a figyelmet legfrissebb posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Posztjában azt követeli, hozza nyilvánosságra a kormány Orbán Viktor jelenlegi egészségügyi állapotát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a legfrissebb posztjában azt írta, hogy „ha már az aljas, hazug propaganda megteheti, hogy bárkinek (akár nem közszereplőknek is) kiszivárogtatja a valós vagy hamisított egészségügyi adatait és beavatkozásait, akkor ideje tisztán látni hazánk vezetője kapcsán: hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor 2010 óta milyen egészségügyi beavatkozásokon esett át, milyen VIP ellátásokat vett igénybe, akár az állami-, akár a magánegészségügyben!”

Erre azt követően került sor, hogy a napokban kiderült, a Bors információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívást végeztetett el magán abban az időben, amikor vezérkari főnök volt. A Tisza Párt jelenlegi honvédelmi szakértője ráadásul a beavatkozást társadalombiztosítási támogatásként számoltatta el, holott ilyenre csak egészségügyi okokból kerülhetne sor.

A Tisza Párt elnöke bejegyzésében követelte: hozza nyilvánosságra a kormány Orbán Viktor jelenlegi egészségügyi állapotát. „A magyar embereknek joguk van tudni, hogy a miniszterelnök alkalmas-e fizikailag és szellemileg az ország vezetésére. Joguk van tudni, hogy szed-e olyan gyógyszereket, vagy kap-e olyan kezelést, amely megnehezíti, vagy épp ellehetetleníti, hogy egy országot vezessen” – fogalmazott.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egyre többször téveszt éveket, néha évtizedeket, vagy alapvető adatokat a beszédeiben és szinte mindig papírból olvassa a legrövidebb válaszokat is. „Egy laikus számára is megállapíthatóan a miniszterelnök több egészségügyi problémával is küzd. Javasoljuk, hogy a magyar kormányinfón ne az amerikai elnökök, vagy magyar civilek, hanem a magyar miniszterelnök egészségügyi állapotával foglalkozzanak” – tette hozzá.

Végezetül arra is kitért, hogy a világ számos pontján nyilvánosan elérhető az országok vezetőinek egészségi állapotát. „Legyen ez így Magyarországon is!” – írta a Tisza Párt elnöke.