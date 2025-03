Már tizenöt ország tiltotta ki a magyar hús- és tejtermékeket a száj- és körömfájás miatt

A március elején megjelent ragadós száj- és körömfájás miatt a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal elrendelte a kisbajcsi szarvasmarhatelep állatainak leölését, valamint exporttilalmat vezetett be. A járványra reagált több ország is, tizenöt állam jelentette be, hogy megtiltják a magyar tej- és hústermékek importját.

Március elején jelent meg ismét Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás, több mint ötven év után. A vírust Győr-Moson-Sopron vármegyében egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen azonosították. A hatóság elrendelte a helyszínen lévő 1400 állat leölését, amelyek tetemét Bábolnán ásták el.

A kisbajcsi telepre látogatott Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy István agrárminiszter is, bár végül a kormányfőt nem engedték be, csak kívülről figyelhette meg a hatósági intézkedést. A járvány következtében az állatkerteket is bezárták Magyarországon, elsők között a Győri Xantus János Állatkert jelentette be az információt. Ezután a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum és a Hortobágyi Nemzeti Park zárt be, majd a Fővárosi Állat- és Növénykert is jelezte, hogy határozatlan ideig nem lehet látogatni az Állatsimogatót a ragadós száj- és körömfájás miatt.

Emellett a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal rendelkezett a járványra fogékony élő állatok általános exporttilalmáról. Tizenöt ország pedig szigorította a magyar tej- és hústermékek importját, amelyeket felsorolt a honlapján a hatóság.

A környező országok közül Csehország, Lengyelország és Szerbia szerepel a listán, de Brazília, Chile, az Egyesült Királyság, Izrael, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Moldova, Oroszország és Szingapúr is elrendelte a korlátozást.

Szlovákia ugyan nem hozott tiltó intézkedéseket, ám több határátkelőhelyen ellenőrzi az országba tartó magyar szállítmányokat.