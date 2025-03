Vona Gábor: A „szegények heroinja” évek óta pusztít, a kormány eddig hallgatott

Vona Gábor szerint nem túlzás azt mondani, hogy a magyar közélet országosan ismert szereplői közül az első volt, aki beszélni kezdett az úgynevezett herbálpokolról.

2018-ban Tarna melletti településekről kerestek meg anyukák, hogy segítsek nekik, mert a fiaik kifordultak magukból, emberileg és egészségügyileg is, a drog hatására. Személyesen beszélgettem velük a házukban, és akkor már éreztem, hogy ez itt egy új helyzet. Nem élvezeti szerrel, nem diszkódroggal van dolgunk, hanem a nyomor és kilátástalanság vámszedőjével. Megjelent a szegények heroinja. Gyorsan rabul ejt, és még gyorsabban tönkretesz

– jelentette ki a Második Reformkor elnöke, aki a Jobbik éléről való távozása után 2018-ban éppen szüneteltette a pártpolitikai pályafutását, akkor kezdett vloggerkedni, és azt érezte, hogy ez egy olyan téma, amit fel kell karolnia.

2018-ban több videóriportot is készített Vona a herbálpokolról, például itt és itt lehet megnézni. Az Indexnek most azt mondta, hogy nagyon sok tapasztalatot szerzett, nagyon sok embert ismert meg, és évek óta következetesen képviseli a kábítószer-ellenes harc ügyét, amivel hosszú ideig senki más nem foglalkozott érdemben.

Sajnos olyat is hallottam mind polgármestertől, mind belügynél dolgozótól, hogy ez végül is nem is olyan nagy probléma, hiszen legalább hullik a férgese... Amikor 2023-ban a Második Reformkor párttá alakult, a zászlóbontón is elmondtam, hogy ez lesz az egyik fő ügyünk, mert nagy a baj. Akkor Orbán Viktor még nem is hallott a problémáról, pedig öt-hat éve súlyos válság volt már vidéken. Ő először 2024 szeptemberében beszélt erről a parlamentben. Nem is értem, mi tartott eddig

– mondta Vona Gábor.

A herbálpoklot, ahogy ő nevezi, egyszerre tartja közbiztonsági, oktatási, szociális, egészségügyi, társadalmi és nemzetbiztonsági problémának. A herbál olyan szintetikus drog, amelyet növényi alapú anyagok keverékeként készítenek, és mesterséges kannabinoidokkal kezelnek, hogy marihuánához hasonló hatást érjenek el, de veszélyes és ismeretlen hatóanyagokkal.

Nem tudjuk, hogy külföldről pontosan honnan jön, nem tudjuk, mit tartalmaz, nem tudjuk, hosszú távon milyen hatása van. A többi drognál az orvos legalább tudta, mivel áll szemben, ha behoztak egy szerhasználót, de ezeknél tanácstalanul áll, beköt egy infúziót, és elmond egy imát Hippokratésznak. Az évek óta fokozódó szociális válság csak fokozta a problémát. A drog olcsóbb lett, mint az alkohol, így futótűzként terjedt. Volt, aki azt mondta nekem: ötezer forintból megvan a heti adagom, és nem vagyok éhes, így nem kell ennivalót vennem. A herbált most egyre inkább felváltja a kristály, ami azért veszélyesebb, mert nem kiüti a szerhasználót, hanem bepörgeti. Az ilyenek egész nap kattognak, és csak azt nézik, mit lehet ellopni és eladni a dílernek. Van, hogy postaládát, cserepes virágot, gyerekbiciklit, de lényegében bármit elvisznek

– magyarázta a Második Reformkor elnöke.

Lapunknak azt is mondta, hogy a kismértékű lopások száma valószínűleg sokszorosa annak, amit a statisztika mond, mert az emberek többsége be sem jelenti, mondván, semmi értelme. Vona Gábor szerint szinte minden településen tudják, kik a dílerek. „Sőt, sajnos olyan pletyka is szinte mindenhol terjed, hogy rendőrök is vannak a buliban” – tette hozzá.

A helyzet tarthatatlansága miatt 2023 őszén összehívtak egy herbálügyi kerekasztalt, amire egyedül Lőcsei Lajos momentumos országgyűlési képviselő ment el. Őt Vona Gábor azon nagyon kevés politikus közé sorolja, aki hiteles a kábítószer elleni küzdelemben. Vele és néhány emberrel azóta is kapcsolatban van a pártelnök, segítik és támogatják egymást.

„Óriási felelősség terheli Horváth Lászlót”

Idei évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök zéró toleranciát és hajtóvadászatot hirdetett a kábítószer-kereskedők ellen, majd Horváth László fideszes országgyűlési képviselő személyében kormánybiztost is kineveztek a feladatra. Vona Gábor szerint egyelőre még nehéz megítélni, hogy milyen eredményei lesznek a kormányzati drogpolitikának.

„Már az is valami, és valahol a saját eredményem, hogy ez lett a kormány egyik fő ügye. Az elején sokan kinevettek, gúnyolódtak, hogy semmi értelme annak, amit csinálok. Valóban nehezen indult. De az idő és sajnos a probléma valósága engem igazolt” – mutatott rá a Második Reformkor elnöke.

Tavaly ősszel a Gyöngyös-központú, Heves vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerületben, ahol Vona 2026-ban indulni készül a választásokon, Stop Herbál címen kezdett el egy nagyszabású drogellenes kampányt. Azért ott, mert állítása szerint szülővárosa hírhedt országos központja a problémának. Kampányát azzal indította, hogy kiállt a gyöngyösi buszmegálló elé egy szem mikrofonnal a kezében, és elkezdett arról beszélni, hogy „ebből elég volt, hol van Pintér Sándor, miért kell ezt hagyni”és hogy„fogjunk össze”. Az emberek jöttek és aláírták a petícióját, „megindult valami”. Aztán Bükkszenterzsébeten tartottak egy nagy közmeghallgatást, amelyen a környék több polgármestere is részt vett. Ezután pedig sorban járta a településeket, mindenhová hívni kezdték.

Érezhetővé vált, hogy forr a levegő, az emberek változást akarnak, mert a biztonságuk elveszett. Nagyszerű szövetségesekre leltem a fórumokon. Hadd emeljem ki Orosz István bátonyterenyei polgármestert, akit nagyon komoly szakembernek tartok. Orbán Viktornak őt kellett volna kineveznie kormánybiztosnak. De itt van a salgótarjáni GyárAcél csoport, ami helyi romákból áll Oláh Lajos vezetésével, és számomra a leghitelesebbek. Szoktam is mondani nekik, minden szerhasználónak kötelező rehabilitációként írnám elő, hogy velük eltöltsön két hetet. De ki kell emelnem Ortó Szilárd bükkszenterzsébeti polgármestert is. Az első volt, aki megtörte a hallgatást

– magyarázta Vona, hozzátéve, hogy ezen előzmények után nevezte ki Orbán Viktor a fideszes Horváth Lászlót kormánybiztosnak, aki nem mellékesen a pártelnök ellenfele Heves vármegye 2-es választókerületében.

„Felfoghatnám úgyis, hogy ez a munkám elismerése valahol, de a kinevezése ezzel együtt is nagyon rossz választás volt. Lényegében pont ő volt az egyik képviselő, aki hagyta, hogy a térségében elszabaduljon a pokol. Óriási felelősség terheli Horváth Lászlót. De ez van, minden olyan lépést, ami előrevisz a probléma orvoslásában, támogatok, jöjjön az akár Horváth Lászlótól vagy bárkitől. Jövőre ellenfelek leszünk a választáson az egyéni körzetben, hiszen vagy ő, vagy én leszek ott a képviselő. De ez még távol van, most a problémát kell megoldani, és én azon leszek, hogy ezt ne lehessen elmismásolni” – fogalmazott a Második Reformkor elnöke.

„Ez a feladat már egy új kormányra vár”

Nem tartja hatékony eszköznek, hogy az Alaptörvényben rögzítsék: Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése.

Jelenleg is vannak törvények. Ez egyrészt csak egy mondat, aminek akkor van értelme, ha be is tartatják, másrészt pedig szükségesnek tartom, hogy különbséget tegyünk drog és drog között. Nem ugyanaz a súlya annak, ha valaki elszív egy füves cigit, meg annak, aki laborban kristályhoz gyárt alapanyagot, és azt terjeszti a szerencsétlen fiatalok között. Én a marihuána legalizálását ugyan nem támogatom, de a dekriminalizálását és az orvosi felhasználását igen. A dizájnerdrogokkal kapcsolatban viszont egyértelműen zéró tolerancia kell. Kevés visszataszítóbb dolog van, mint reményvesztett fiatalok lassú öngyilkosságából gazdagodni

– hangsúlyozta Vona Gábor.

Az Index kérdésére, hogy eddig ő maga vagy a Második Reformkor milyen eredményeket ért el drogügyben, illetve mit tudnak elérni 2026-ig, Vona úgy válaszolt, hogy szerinte sem neki, sem a 2RK-nak nem kell semmit bizonygatnia.

„Ha mi nem vállaljuk fel a kérdést – pedig kaptunk halálos fenyegetéseket –, akkor talán még mindig a szőnyeg alá lenne söpörve. A közbiztonság helyreállítása, a terjesztői hálózat és a laborok felszámolása a nulladik lépés. A rendőrség megerősítése és fertőzött területeken a speciális alakulatok felállítása szintén. A kormányfő bejelentése óta ugyan megszaporodtak a razziák, de ezek egyelőre csak időleges erődemonstrációk, amelyek igyekeznek elrejteni a rendőrség súlyos létszámhiányát és morális válságát. A rendőrök fizetésének emelése és a társadalmi megbecsülésük helyreállítása sürgős, de valószínűleg csak évek alatt teljesíthető feladat. A polgárőrségek, településrendészetek bevonása sokat tehet hozzá a jelenléthez. A GyárAcél csoporthoz hasonló civilek szintén. A »C-lista« jól láthatóan nem képes lépést tartani a laborokkal, ezért meg kellene fontolni, hogy nem összetétel, hanem hatás alapján üldözzük a terjesztőket. És akkor még csak a közbiztonságnál tartunk. Az edukáció és a prevenció kulcsfontosságú lenne, amiben az iskolák, szociális és egészségügyi intézmények, a civil szervezetek és a társadalom összehangolt munkájára lenne szükség” – fejtette ki a pártelnök.

Mi az a C-lista? A C-lista Magyarországon a dizájnerdrogokat tartalmazó ideiglenes tiltólista, amely lehetővé teszi az újonnan megjelenő szintetikus pszichoaktív anyagok gyors szabályozását. Az itt szereplő szerek terjesztése és birtoklása már büntethető, még mielőtt véglegesen kábítószerré minősítenék őket.

A rehabilitációt tekintve radikális állásponton van: kötelezővé tenné, de nem olyan formában, mint ahogyan korábban működött, mert annak szerinte nincs értelme. Vona Gábor úgy véli, hogy alternatív megoldásokra van szükség, amelyek a kábítószer-fogyasztó megalázása helyett épp ellenkezőleg, emberi méltósága és önbecsülése visszaépítésére törekszenek. A tapasztalata az, hogy ebből a pokolból csak egy módon lehet tartósan kijönni, ha a szerhasználó képes elhinni, hogy értékes az élete. „Ezt pedig a gödör alján nehéz elhinni” – jegyezte meg a Második Reformkor elnöke, kiemelve, hogy ez rávilágít arra, mi a feladat középtávon, azaz a leszakadó térségekbe értékteremtő és biztos munkahelyeket kell vinni a választási krumpliszsákok helyett. De Vona szerint „ez a feladat már egy új kormányra vár”.

(Borítókép: Vona Gábor 2020. szeptember 11-én. Fotó: Trenka Attila / Index)