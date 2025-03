Az Alaptörvény tizenötödik módosításával összefüggésben huszonhat különféle törvényt érintő módosítási csomagot is benyújtottak az Országgyűléshez fideszes és KDNP-s képviselők. Az érintett jogszabályok egyike az alapvető jogok biztosáról szóló törvény, amelynek tervezett korrekciójával már a 2026-os parlamenti választások utáni időkre is gondoltak a kormánypárti frakciók tagjai.

Tátongó joghézagot foltoznának be

A terjedelmét tekintve kisebb törvénymódosítás arra irányul, hogy egyrészt befoltozzon egy tátongó joghézagot, másrészt szünetmentessé tegye az ombudsman működését. A 2011-es jogszabály tudniillik nem rendezte azt a helyzetet, ami akkor állna elő, ha az Országgyűlés nem tudna kétharmados többséggel utódot választani az alapvető jogok biztosának hivatali idejében.

Az ombudsman megbízatásának megszűnése kapcsán ezért azzal egészítenék ki 2026. január 1-jei hatállyal a szabályozást, hogy ha az alapvető jogok biztosának 6 éves mandátuma a megbízatási időtartam elteltével szűnt meg, akkor

az alapvető jogok biztosát megillető jogköröket az új alapvető jogok biztosa megbízatása kezdetéig gyakorolja.

A törvényjavaslat arról árulkodik, hogy a kormánypárti frakciók felkészülnek a kétharmados világ utáni időkre is, vagy legalábbis komolyan számolnak annak lehetőségével.

Az indítványhoz fűzött indoklás hangsúlyozza: „Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 30. cikkében meghatározott kiemelkedő fontosságú alapjogvédelmi tevékenységére tekintettel szükséges annak biztosítása, hogy a biztos az e tevékenységét elláthassa mindaddig, amíg a köztársasági elnök javaslatára az új biztost az Országgyűlés meg nem választja. Mindezzel biztosítható, hogy a biztos az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat továbbra is kivizsgálhassa vagy kivizsgáltathassa, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhessen, tevékenységét e függő állapot ne akadályozhassa.”

A törvénymódosítási csomag általános vitáját egyébként március 18-án kezdi meg az Országgyűlés.

Egy kis történelmi visszatekintés

Magyarországon 32 éve, 1993-ban alkottak törvényt az ál­lam­pol­gári jogok országgyűlési biztosáról, akit a nép ügyvédjének, szószólónak vagy ombudsmannak is neveznek. A szószóló nem­csak az ál­lampolgárok jogvé­delmét, hanem a közigazgatás ellenőr­zését is végzi. Amikor nálunk ezt az intézményt létrehozták, az általános ombudsman mellett a kisebbségi jogoknak, az adat­vé­delemnek, sőt 2008-tól a jö­vő nemzedékeknek is volt saját országgyűlési biztosuk.

Ezzel együtt nem állt fel könnyen az ombudsmani csapat, hiszen a parlament csak egy sikertelen kísérlet után, 1995. június 30-án tudott szószólókat válasz­tani.

Gönczöl Katalint szavazták meg az állampolgári jogok országgyűlési bizto­sának, Polt Pétert általános helyettes­nek, Kaltenbach Jenőt a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosá­nak, Majtényi Lászlót adatvédelmi biztosnak. Kalten­bachot 2001-ben újraválasztották, a többi tisztségbe viszont újak kerültek: Lenkovics Bar­nabást választották Gönczöl utódjának, Takács Albertet ál­ta­lános helyettesnek, Péterfalvi Attilát adatvédelmi biztosnak. 2007-ben Lenkovics helyét Szabó Máté, Kaltenbachét Kállai Ernő, Péterfalviét Jóri András foglalta el. A megszüntetett általános helyettesi pozíciót a jövő nemzedékek ombudsmanja váltotta, Fülöp Sándor személyében.

Ősszel lejár a biztos mandátuma

Az új törvény alapján 2012-től az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának, valamint a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jogutódja az alapvető jogok biztosa lett, az adatvédelmi ombudsman szerepét pedig az újonnan létesített Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetője vette át. Ráadásul a NAIH elnöki tisztségét egy korábbi adatvédelmi biztos, Péterfalvi Attila töltötte be. A másik három biztosból Szabó Máté került az alapvető jogok biztosának székébe, a másik három korábbi szószóló ombudsman-helyettesekként folytatták tevékenységüket.

Aztán Szabó megbízatása 2013-ban lejárt, őt Székely László követte 2019-ig. A jelenlegi ombudsman, Kozma Ákos 2019. szeptember 26-a óta áll a hivatal élén. Az ő mandátuma idén ősszel, szeptember 25-án jár le.

Az újonnan megválasztott ombudsman a jogköreit 2031-ig, illetve a mostani törvénymódosítás értelmében az őt követő biztos megbízatásának kezdetéig gyakorolhatja majd.