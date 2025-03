Fejbe rúgott szakápolókat egy ittasan őrjöngő férfi

A budapesti férfi a Bács-Kiskun vármegyei élményfürdő büféjéből került kórházba, miután ott kezdte garázda viselkedését. Nem akarta, hogy ellássák, ezért szakápolóira is rátámadt, s végül csak a rendőrök tudták megállítani. Zsebében marihuánát és a fogyasztáshoz szükséges őrlőt találtak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye arról számolt be, hogy egy budapesti férfi ellen indult eljárás közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, kábítószer-birtoklás és garázdaság miatt. Az elkövető egy strand büféjében garázdálkodott, majd a rendőri intézkedést követően a kórházban bántalmazott két szakápolót.

A férfi tavaly január elején a Bács-Kiskun vármegyei élményfürdő büféjében italozott, mint később kiderült, zsebében kis csomag marihuánával és a fogyasztáshoz használt őrlővel. Miután kiabálni kezdett a kiszolgálóval, hogy engedje elszívni marihuánás cigarettáját, egy ott dolgozó férfi próbálta megnyugtatni, akit ököllel mellbe vágott. Ezt többször is megismételte, mivel a férfi mobiltelefonján akart segítséget hívni.

A helyszínre érkező kiskunhalasi rendőrök vetettek véget az ittas állapotban lévő férfi viselkedésének, akit kórházba vittek. Ott továbbra is agresszívan viselkedett, ellenállt az őt ellátni akaró ápolóknak. Többször is a szakápolók felé rúgott, s egyiküket eltalálta a fején, aminek következtében az ápolónő szemüvege a földre esett. Majd egy másik, férfi ápolót is mellkason rúgott, aki hanyatt esve az ajtó vaskeretébe ütötte a fejét.

A budapesti férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, kábítószer birtoklásával, illetve garázdaság vétségével vádolja. Továbbá próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a kábítószert és az őrlőt el kell kobozni.