A kormány engedélyezi az „innovatív dohánytermékek ismertetését”, de a reklámozást tiltja

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben helyet kapott egy „a dohányboltban értékesített egyes termékek ismertetésére és bemutatására vonatkozó különös szabályokról” című rendelet.

Ebben a kormány részletesen, négy oldalon keresztül fejti ki, hogy a dohánytermék-gyártók milyen keretek között ismertethetik új termékeiket. Ez a rendelet ugyan lazít az eddigi szigorú szabályokon, de lényegében fenntartja a régóta hatályban lévő dohányreklám-tilalmat.

Az új szabályozás engedélyezi, hogy a dohányboltokban szóban vagy írásban, vagy 18 év feletti regisztrált résztvevőknek szóló weboldalon vagy az ott megadott e-mail-címen keresztül a gyártók tájékoztatást adhatnak az innovatív dohánytermékeikről, de csak úgy, ha ez a tájékoztatás nem irányul „közvetlen módon egy adott dohánytermék-nagykereskedő, illetve az általa forgalmazott márka, termék vagy terméktípus népszerűsítésére vagy értékesítésének előmozdítására vagy a fogyasztás ösztönzésére”. A szabályozás arra is kitér, hogy a kereskedőnek „minden lehetséges módszerrel” biztosítania kell, hogy semmilyen információ nem jut el fiatalkorúakhoz.

Miközben a szigorú szabályozás – köztük a dohánytermékek, illetve kapcsolódó termékek reklámozásának tilalma – beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és az Unió tagállamai is egyre inkább ebbe az irányba fordulnak, az is nyilvánvalóvá vált, hogy a dohánytermékek piaca az elmúlt években jelentős mértékben megváltozott azáltal, hogy a dohányipari vállalkozások új, innovatív termékeket hoztak forgalomba. Miközben a Kormány célja nem is lehet más, mint hogy fenntartsa a szigorú dohányreklám-tilalmat, addig a fogyasztók jogaira figyelemmel egyúttal zárt, szabályozott körülmények között azt is lehetővé kell tenni, hogy az új termékek jellemzőit, valamint azok egészséghatásait a fogyasztók szigorúan korlátozott körülmények között megismerhessék akként, hogy a termékek ismertetése ne fordulhasson át reklámozási tevékenységbe