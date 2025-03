Dömötör Csaba: Aki Magyar Péterre szavazott, az arra szavazott, hogy áradjon a háború

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő sajtótájékoztatót hívott össze, hogy elmondja, mi is történt a héten az Európai Parlamentben (EP) és hangsúlyozta, hogy Magyar Péter bár azt állítja, hogy nem a szerzője az Ukrajnát támogató határozatnak, és nem is támogatja azt, a szavazás során nem szavazott a határozat ellen. Emellett a képviselő beszélt arról is, hogy milyen költségekkel járnának Magyarország számára a „brüsszeli háborúpárti tervek”.

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart, hogy többek között Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nevével nyújtottak be egy határozattervezetet az Európai Parlament elé, amely Ukrajna támogatásáról, többek között fegyverszállításról szól. Az ügyet Dömötör Csaba, a Fidesz egyik EP-képviselője robbantotta ki, aki közösségi oldalán arról írt: „A néppárti-baloldali nagykoalíció az Európai Parlamentben határozattervezetet nyújtott be az e heti plenárisra. A szerzők között ott virít Magyar Péter neve is. A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában az eddigi legsúlyosabb háborús állásfoglalás.”

Az Európai Parlament elnöke azonban még a határozatról való szavazás előtt közölte, hogy Magyar Péter neve tévesen jelent meg a dokumentumon, és ezt állítja a Tisza Párt elnöke is, aki hivatalos vizsgálatot kért az ügyben, és azt sejti, hogy a Fidesz frakciója bízott meg valakit azzal, hogy ráírja a nevét a határozattervezetre.

Magyar Péter kijelentései után péntek reggel sajtótájékoztatót hívott össze Dömötör Csaba, hogy elmondja, mi is történt az Európai Parlamentben a héten.

Európa a háború mellett tett hűségnyilatkozatot

„A strasbourgi plenáris ülésről hazatérve is szeretnék tájékoztatást adni az Európai Parlament e heti történéseiről. Szavazások is bizonyítják már, hogy az Európai Parlament nagykoalíciója úgy is folytatná a háborús politikát, hogy közben már béketárgyalások zajlanak” – kezdte sajtótájékoztatóját Dömötör Csaba.

A képviselő kifejtette, hogy az EP által elfogadott határozat újabb fegyverküldéseket követel, valamint azt, hogy a Nyugatról küldött fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, miközben az európai kiképzési műveleteket kiterjesztenék Ukrajna területére is.

Mindemellett azt is előírnák Dömötör Csaba szerint, hogy jöjjön létre egy újabb több milliárd eurós uniós pénzügyi alap a katonai támogatásra, miközben a tagállamoknak a GDP 0,25 százalékát kellene biztosítani erre a célra, ez csak Magyarország esetében évi 200 milliárd forintot jelentene.

„Szomorú körülmény az, hogy a határozat egyáltalán nem szorgalmazza a béketárgyalások sikerét. Így hát egy olyan intézmény, mint az Európai Parlament, amely évtizedeken keresztül a békét jelölte meg az európai együttműködés legfőbb vívmányaként, most a háború mellett tett hűségnyilatkozatot. Ez a határozat elveszi a béke reményét, emberek halálba küldését segíti elő, köztük kárpátaljai magyarokkal, és emellett megcsapolná a magyar költségvetést is, mert minden magyar családot arra kényszerítenek, hogy a háborút a jövőben is finanszírozza” – hangsúlyozta Dömötör Csaba.

A képviselő emellett beszámolt arról is, hogy Magyarországot a múlt heti vétója miatt elítélik a brüsszeli képviselők, és azt tervezik, hogy kiiktatják a vétó lehetőségét azzal, hogy minősített többségi döntéshozatalra térnének át az egyhangúság helyett, ami most érvényben van. Ez a jogkörök elvételét jelentené egy stratégiai területen.

Aki a Tiszára szavazott, az arra szavazott, hogy áradjon a háború

Dömötör Csaba ismét emlékeztetett, hogy az elfogadott határozat előterjesztői között szerepelt Magyar Péter is.

Ezt később megpróbálták letagadni. Először adminisztratív hibának nevezték, majd teljesen abszurd módon fideszes képviselőket vádoltak meg azzal, hogy biztosan ők hamisították az aláírást. Ez önmagában is képtelenség

– fogalmazott Dömötör Csaba.

A Fidesz képviselője kiemelte, hogy ha Magyar Péter valóban nem támogatja a határozatot, akkor akár szavazhatott is volna ellene, de ezt nem tette meg.

„Ott volt a piros nem gomb. Nem nyomták meg. Mi megnyomtuk, nemmel szavaztunk. Ők nem mondtak nemet a fegyverküldésre, a további sok milliárd eurós háborús költésre, nem mondtak nemet Magyarország elítélésére és vétójogának kilátásba helyezett felvételére. Azok, akik Magyar Pétert jelölték és támogatták, ezt mind-mind megszavazták. Azt is mondhatnám, hogy arra szavaztak, hogy áradjon a háború” – jelentette ki Dömötör Csaba.

Kedd óta senkinek nem tűnt fel, hogy szerepel a dokumentumon Magyar Péter neve

Dömötör Csaba elárulta, hogy az előterjesztés legalább kedd óta fent volt az Európai Parlament oldalain, teljesen nyilvánosan, mindenki számára láthatóan, ugyanis ebből dolgoznak a képviselők, illetve a sok száz vagy akár több ezer fős apparátus is.

Magyar Péter pedig a sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy ismerik az előterjesztést az első betűtől az utolsóig, és mégis csak az után kifogásolták, hogy a dokumentumon szerepel a Tisza Párt elnökének a neve, amikor erre a Fidesz felhívta a figyelmet.

A házszabály egyértelműen szabályozza, hogy hogyan kerülhetett képviselő neve egy előterjesztésre: aláírással

– tette hozzá Dömötör Csaba.

Magyar Péter többször elmondta, hogy eljárást szeretne az ügyben. Dömötör Csaba az Index kérdésére csak annyit fűzött hozzá: „Sok sikert neki ehhez.”

Van egy vacak ellenzéki szokás

Dömötör Csaba kifejtette, hogy megfigyelése szerint az ellenzéki politikusok azt gondolják, hogy ha valamit ezer vagy még több kilométerre Magyarországról tesznek, arra nem fog fény derülni hazánkban.

„Van egy nagyon vacak ellenzéki hagyomány. Az, hogy idehaza letagadják azt, amit a nemzetközi színtéren képviselnek” – fogalmazott a képviselő, aki szerint Magyar Péter mindig másra próbálja rá kenni a hibáit, majd felsorolta a Tisza Párt elnökének kétes ügyeit a családja lehallgatásától a telefonlopáson keresztül a mostani határozatig.

Sajtótájékoztatója végén pedig Dömötör Csaba azt kérte a sajtó képviselőitől, hogy hadd tegyen egy személyes megjegyzést:

„Nem kell egyetértenünk minden politikai kérdésben, de az az emberi minőség, vagy éppen annak hiánya, amit Magyar Péter behozott a politikába, arra nehéz szavakat találni. Vagy lehet, de azt inkább meghagyjuk a késő esti idősávra. Ennél a stílusnál azt hiszem, hogy mindenki többet érdemel, kormánypártiak és az ellenzékiek is.”

(Borítókép: Dömötör Csaba 2024. november 29-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)