Négyes karambolban vesztette életet egy férfi Vecsésen

Négy jármű ütközött Vecsésen, a balesetben egy férfi meghalt. Az ország több útján is torlódások alakultak ki péntek délutánra.

Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Vecsésen, a Dózsa György úton pénteken. A balesetben egy ember életét vesztette – tudta meg az Országos Mentőszolgálattól az MTI.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Dózsa György út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A balesetben egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére meghalt – közölte a mentőszolgálat az MTI-vel.

Több baleset történt az ország útjain, torlódások alakultak ki

Az M1-es autópálya Budapest elé vezető oldalán, a nagyszentjánosi csomópont után egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott. A 96-os kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres torlódás alakult ki – közölte az Útinform.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a hárosi Duna-híd előtt, a 14-es kilométernél baleset történt, a belső sáv nem használható, itt is lassulnak a járművek. Ugyanezen az oldalon, a 15-ös kilométernél is összeütközött két jármű, amelyek most a külső sávban vesztegelnek.

Az 54-es főúton, Bócsa és Jakabszállás között két személyautó karambolozott. Az 54-es kilométernél csak a fél útpálya járható.