A Károli Gáspár Református Egyetem nemrég bejelentette, hogy 18 szakot szüntetne meg a források hiányára hivatkozva. Később kiderült, hogy nemcsak alapszakokról van szó, de mesterszakokról és specializációkról is, itt pedig a hallgatók már megálljt parancsolnának az intézménynek, amely épp tízmilliárdokból épít új campust. A petíciót eddig csaknem 800-an írták alá.

Legutóbb a Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem azzal került a címlapokra, hogy Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere enyhén aggályosnak nevezte a Virányos út és Szilágyi Erzsébet fasor közötti terület tulajdonjogának átruházását. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala úgy reagált, hogy a döntés hátterében egy észszerű stratégiai megfontolás állt: „Az állam tehát nem pénzzel, hanem ingatlannal segítette a Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztését.”

Viszont arról sem feledkezhetünk meg, hogy pénzhiányra hivatkozva 18 szakot szüntet meg az egyetem 2025 szeptemberétől, elmondásuk szerint ugyanis a létszámbeli bővülést – mind a diákok, mind az oktatók, kutatók oldaláról – a büdzsé képtelen követni. Ehhez képest milliárdokból épül az egyetem új campusa Ferencvárosban – egyes számítások szerint ez több mint 60 milliárd is lehet a végén –, ráadásul az egyetemváros tervéről sem tett még le az intézmény, bár ennek „finanszírozása ugyan nem egyetemi költségvetésből történik, de később az épület az egyetem használatába kerül”.

Később az is kiderült, hogy nemcsak alapszakokat érint az eltörlés, de az egyetem „több alapképzést érintő specializációt, illetve mesterképzést is megszüntet a jövőben”. Ez érintené többek között a magyar alap- és mesterképzést, a szabad bölcsészetet, az osztatlan mozgóképkultúra- és médiaismeret tanári, dráma- és színházismeret tanári képzést és ennek specializációit. Éppen ezért az egyetem hallgatói petíciót indítottak a szakok megtartásáért.

Petíciónk célja, hogy a meg nem indokolt döntést megváltoztassuk, és maradhassunk az egyetemen, illetve szeretett és tisztelt oktatóink állása és státusza megmaradjon. Az oktatóink elbocsátásával megfosztanának minket a szakszerű képzéstől – nekünk azonban jogunkban áll a megfelelő szakemberektől részesülni oktatásban

– fogalmaztak.

Máshol is van gond

Kitértek arra is, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is történt már hasonló, hiszen ott a 32 évig működő Germanisztika Tanszék fejezte be a működését 2025 elején. Mint utóbb kiderült, a tanszék leépítése már 2022-ben elkezdődött, tehát nem olyan hirtelen, szinte a semmiből érkező döntés volt, mint amit a Károli hallgatói tapasztaltak.

Nem szeretnénk, ha ilyen vagy hasonló történne a mi egyetemünkön is. Jogunk van ott és azt tanulni, amit szeretnénk

– fogalmaztak.

Emellett arról se feledkezzünk meg, hogy idén több mint 8600-zal kevesebb férőhelyet biztosít a kormány államilag finanszírozott egyetemi képzéseken. Több szakértő szerint ez annak a jele, hogy az állam módszeresen kivonul a felsőoktatásból, és megpróbálja a szakképzésbe átterelni a fiatalokat. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint ez Magyarország jövője, ebben vagyunk jók, így mindent megtesznek azért, hogy 10-ből lehetőleg 7, de inkább 8 diák a szakképzést válassza a gimnáziumok helyett. A szakma megszerzése után pedig kevesebben választják a felsőoktatást, mint gimnázium elvégzése után.

Erre szorosan ráköthető az Oktatási és Képzési Figyelő, amely az Európai Bizottság 2024-es évet érintő, legfrissebb elemzése Magyarország nevelési és oktatási helyzetéről. Ebben arról írnak, hogy Magyarországon

nincs fenntarthatósági szakpolitika,

csökkent az óvodák színvonala,

átlag alatti a diákok szövegértése,

átlag felett a korai iskolaelhagyás,

viszont a szakképzésen végzettek foglalkoztatási rátája meghaladja az uniós átlagot.

Az elmúlt években Magyarország számos intézkedést hozott a szakképzés vonzerejének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása érdekében – lásd munkáshitel –, viszont a Figyelő szerint ez még kevés, ugyanis a szakképzésben 2023-ban végzettek mindössze negyede tudott elhelyezkedni, szóval további intézkedésekre van még szükség a helyzet kezeléséhez.