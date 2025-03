Orbán Viktor: Nem szabad engedni néhány tojásfejűnek, hogy papíralapon döntsön

Orbán Viktor miniszterelnök az árrésstop bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy számos gazdasági történés megfigyelhető volt, ami miatt az áraknak csökkenniük kellene és nem növekednie. Kiemelte, hogy egyre közelebb a béke, és ennek megfelelően pedig erősödött az árfolyam, csökkent az olaj ára is, de mégsem láttuk ezt az árakban, hanem pont az ellenkezője történt, így

nem maradt más választásuk, be kellett avatkozniuk az élelmiszerárak drágulásának megállítása érdekében.

A kormányfő szerint négy másik uniós országban is közbeléptek, de van még ennél is durvább beavatkozás. Mint mondta, a kormány azért árrést szabályozott és nem árstopot vezetett be, mert ha a termelő 200 forintért adja a termékét, a boltban pedig 550-600 forintért árulják, akkor ha esnek az árak, a termelő profitját csökkenti a boltos. Az árréstopnak köszönhetően nem lehet visszanyomni a termelőre a veszteséget – fogalmazott.

Orbán Viktor elmondása szerint a 30 kategóriát a Nemzetgazdasági Minisztérium határozta meg, és „ennek életszaga van”. A miniszterelnök szerint a hatásokat már most látni, hétfőtől pedig életbe lép az árréstop. Mint mondta, biztos benne, hogy a kereskedőknek is lesz válasza a kormány döntésére, de kijelentette, hogy a kormánynak is van ötlete a viszontválaszra. Ez azt jelenti, hogy akár minden élelmiszerre is kiterjesztenék a árrésstopot, hogy a boltosok ne játsszák ki a szabályt és hozzák be a profitot más termékeken.

Az édesanyák félnek a jövőtől

Az egygyermekes anyák szja-mentességéről beszélve a kormányfő elmondta, meggyőződésük, hogy a gyermekek megszületésének és felnevelésének az az origója, hogy az anyák biztonságban érzik magukat. Ez pedig akkor történik meg, ha a férjükre támaszkodhatnak, de ilyen vagy van, vagy nincs, és miután a válások és az egyedül gyereket nevelők száma is nagy, és a pénzügyi teher miatt félnek a jövőtől.

Munka mellett gyermeket nevelni hősies dolog, az anyagi biztonságot pedig a kormány akarja megteremteni

– jelentette ki Orbán Viktor.

Mint mondta, a 40–50 és az 50–60 éves anyák is kapnak majd kedvezményt, és a kiskorú gyerekek esetében az apák is jogosultak az adó-visszatérítésre. A miniszterelnök szerint „ennél többet már nehéz tenni a családok megsegítéséért”. Hozzátette, hogy más kormányokkal ellentétben a családban élést próbálják belevezetni az adózásba, így egy családközpontú gazdasági rendszer jöhet létre.

Az méltányos, ha valaki vállal gyermeket, hisz az nem csak a saját örömére van, hanem életben tartja a nemzetet

– fogalmazott.

A miniszterelnök fontosnak tartja, hogy aki gyermeket vállal, ne kerüljön rosszabb anyagi helyzetbe, mint az, aki nem vállal. Ezt próbálják megszüntetni, de még nem tartanak ott. Ha az egész életpályamodell beáll, akkor sikerül ezt a különbséget megszüntetni. Mint mondta, hosszabb távon a család nemcsak boldogabbá tesz, hanem anyagilag is előnyösebb. „Nem kényszer a disznótor” – tette hozzá.

A kormány a békére törekszik

Orbán Viktor az interjúban kitért arra is, hogy elindult a 21 pontos gazdasági akcióterv. „A békére bazírozunk, erre vettük fel a lapot, a békének kedvező gazdasági helyzetei lesznek” – jelentette ki. Elmondása szerint az átmenetben egyszerre vannak jelen kedvező és kedvezőtlen dolgok, de úgy véli, hogy jönnek a jó hírek, amik egyre inkább kiszorítják a rossz híreket.

Szóba került még az Ukrajna európai uniós tagságáról szóló szavazás is. Erről a miniszterelnök úgy vélekedett, hogy Brüsszelben a többség háborúpárti. Ha Ukrajna tovább harcol, akkor hamarabb tagok lehetnek, de ez a magyaroknak rossz.

Kiemelte, hogy a brüsszeli hivatalos álláspont az, hogy Ukrajnának 1-2 éven belül tagnak kell lennie. De szerinte „nem szabad engedni néhány tojásfejűnek, hogy papíralapon döntsön”.

Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarországnak az ügyben döntő szava van, és szerinte Ukrajna uniós tagsága romba döntené a gazdaságot.

Azonban szerinte Szerbiát már holnap reggel fel lehetne venni az Európai Unióba, és az nem kárt okozna, hanem előnyt jelentene, Macedónia, Montenegró tagsága szintén, de ez egy másik kávéház – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a háború sújtotta Ukrajna csak vinné a pénzt, és nem hozna semmit.

Az Európai Parlamentben megfogalmazott állásfoglalásra reagálva Orbán Viktor azt mondta, már a kiindulópont téves, hiszen az EU jövője nem a csatatéren dől el, hanem a tárgyalóasztalnál. Mint mondta, Magyarországon is vannak béke- és háborúpártiak is. Kiemelte, hogy a hagyományos baloldal a háború folytatását akarja, mint például az Európai Néppárt, amiben a Tisza Párt is benne van, támogatja a háborút. A DK és a Tisza együtt mind háborúpártiak, míg a Fidesz és a Mi Hazánk békepárti – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor erős és nehéz vitára számít. Az uniós védelmi fejlesztések kulcskérdése, hogy honnan akarják finanszírozni. Szerinte két tábor van: az egyik támogatja és a saját költségből fizetné, a másik hitelt venne fel, amit az unió közösen fizetne. A miniszterelnök azonban nem akarja, hogy adósságspirálba kerüljön az unió, és szerinte az lenne a megoldás, ha a tagállamok összedobnák a pénzt a védelembe, csak ne hitelből történjen a finanszírozás.

Elszálltak az árak, a kormány közbelépett

Mint megírtuk, kedd reggel érkezett Orbán Viktor bejelentése, mely szerint március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. A döntés nem sokkal azután érkezett, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a friss, februári adatait, amelyek szerint a fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított. Ez alapján a fogyasztói árak átlagosan 5,6 százalékkal haladták meg 2025. februárban az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal nőtt.

Szerdán összeült a kormány a Karmelita kolostorban, és az adócsökkentésről tárgyaltak, majd a miniszterelnök újabb bejelentést tett: 2026. január elsejétől a 30 évnél fiatalabb, egy gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadó-mentességet kapnak. Csütörtökön pedig Gulyás Gergely és Vitályos Eszter vezetésével Kormányinfót tartottak, amelyen többek között az Alaptörvény újabb módosításáról, Rogán Antal amerikai szankcionálásáról, az árrésstopról, az üzemanyagárakról, de az ukrajnai fegyverszállítást szorgalmazó EP-határozatról is szó esett.

Az idei március 15-i állami ünnepség szombaton, 10:30-kor kezdődik a Nemzeti Múzeumnál, ahová 2024 után ismét visszatér a miniszterelnök megtartani az ünnepi beszédét. Előtte, 9 órára várják a látogatókat Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására. Orbán Viktor a beszédéből korábban egy részletet is megosztott.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. március 14-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)