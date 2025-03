Óvodai terror Kecskeméten, verbális és testi fenyítések a magánintézményben

A kecskeméti Aranykapu Magán Óvoda egyik pedagógusa testileg és lelkileg is bántalmazta a rábízott gyerekeket, miközben ikertestvére az intézmény vezetőhelyetteseként tevékenykedett és generálta a belső feszültséget az óvónők és a gyermekek között. Az ügy kirobbanása után a testvérpárt a fenntartó azonnali hatállyal eltávolította az óvodából, és rendőrségi feljelentés is történt az ügyben.

Pár nappal ezelőtt robbant ki a botrány a kecskeméti Aranykapu Magán Óvodában, mely szerint az egyik óvónő testileg és lelkileg is fenyítette a gyerekeket. Az ügyre azután derült fény, hogy az egyik gyermek anyukája azt vette észre, hogy a 4 éves kislány homloka feldagadt és piros folt éktelenkedik rajta – csak nehezen volt észrevehető, mert a haja eltakarta. „A sérülést az óvodában szerezte, ezért telefonon megkérdeztük az óvónőt, hogy mi történt” – nyilatkozta az anyukája a kecsup-nak.

Az óvoda intézményvezető-helyettese azt mondta (aki egyébként a vétkes óvónő ikertestvére), hogy a kislány az udvaron esett el, hiszen mozgáskoordinációs problémái vannak, így szerezte a sérülést. Ez gyanús volt az anyukának, hiszen a kislány otthon sosem esik el, másnap pedig felhívták az óvodából, hogy nyugodtan mondja el, mi történt. A kislány pedig elmondta:

Kiderült, hogy az óvónéni erőszakosan megfogta a kislány karját és lábait, átfordította őt, miközben közölte vele, hogy »márpedig akkor is aludni fogsz!« A kislány ekkor verhette be a fejét az ágykeretbe

– nyilatkozta az anyuka. A vétkes óvónő tagadta a történteket és a kislány élénk fantáziájának számlájára írta a történetet – az intézményvezető pedig ezt el is hitte az anyuka szerint. Ekkor döntött arról, hogy feljelentést tesz a rendőrségen.

Mindennapos dolog

Ennyivel nem érte be, felvette a kapcsolatot a többi szülővel, akik nagyon hasonló esetekről számoltak be.

Volt olyan, akit megrángatott, mást seprűvel vert hátba, a verbális bántalmazás pedig mindennapos volt a csoportban.

„Emellett kiderült az is, hogy korábban több gyereket vehettek ki az óvónő viselkedése miatt az óvodából, illetve több dolgozó is felmondott már miatta” – tette hozzá az édesanya. Emellett azt is kiderítette, hogy az említett óvónőt már 10 különböző intézményből is kirúgták, legutóbbiból pont „agresszív viselkedése” miatt.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a pedagógus nem követ el olyan bűncselekményt, amely a státusztörvény megfelelő paragrafusa alapján büntetőjogi kizáró oknak minősül, úgy nincs nyoma a gyermekbántalmazásnak sehol, tehát gyakorlatilag a vétkes óvónő ugyanúgy munkát kaphat bárhol máshol.

„Az a gond, hogy nincs a pedagógusképzésre jelentkezők esetében alkalmassági vizsgálat, amivel ki lehetne szűrni az olyan személyiségjegyekkel rendelkező személyeket, akik a pedagógiai munkára alkalmatlanok” – összegezte Nagy.

Bocsánatkérés

A portál kapásból felkereste az intézményt is, akik egyből intézkedtek is, „a közelmúltban óvodánkban egy – csupán néhány hónapja jogviszonyban álló – óvónő munkaviszonya rendkívüli felmentéssel megszűnt. A felmentés alapjául szolgáló magatartást azonban a hatóságok még vizsgálják, így ezzel összefüggésben tényállításokat nem vagyunk jogosultak tenni” – válaszolták.

Pár nappal később azonban Szabó Lilla, a Cseriari Nevelő, Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft., azaz az intézmény fenntartójának ügyvezetője egy nyilvános Facebook-posztban ismerte el az óvónő vétkeit.

Az Aranykapu Magán Óvodában 28 év óta a legjobb szakembereket keressük, kerestük mindig, és hittünk a szemünknek, a látszatnak, amikor pár hónapja óvodánkba engedtünk egy mesterpedagógus testvérpárt. Örültünk a 30 éves szakmai tapasztalatuknak, innovatív, környezetvédelmi szemléletüknek, pedagógiai publikációiknak, az általuk célzott magas szakmai színvonalnak

– kezdte az állásfoglalást. Hozzátette, hogy miután egyikük az intézmény vezetője lett, ugyan a szabályoknak megfelelően látta el a munkáját, viszont olyan belső feszültséget és fluktuációt generált, ami már a fenntartó figyelmét is felkeltette.

A panaszok beérkezése után belső vizsgálatot indítottak, majd megszüntették a testvérpár munkaviszonyát és a megfelelő jogi lépéseket is megtették, jelenleg rendőrségi eljárás zajlik az ügyben. Végül elmondta, hogy sajnálja, hogy pont az ő intézményükön keresztül, de talán így nagyobb figyelem irányul majd a pedagógusok kiválasztására országszerte.