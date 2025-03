Befejeződött a száj- és körömfájásban elhullott állatok megsemmisítése Bábolnán

A március elején kezdődött ragadós száj- és körömfájásban elpusztult állatokat Bábolnán ártalmatlanították a szakemberek, melyet pénteken fejeztek be a település értesítése szerint. A kisbajcsi telepen mintegy 1400 szarvasmarhát öltek le, a helyszínen tájékozódott Orbán Viktor és Nagy István is. Eközben több állatkert is ideiglenesen bezárt, valamint húsz ország jelentett be importtilalmat a magyar tej- és hústermékekre.

Bábolna város hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy a száj- és körömfájásban elhullott állatok ártalmatlanítása befejeződött. A megsemmisítést végző ATEV szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a területet.

A Komáromi Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján a Bana és Ács közötti autóút lezárását még egy hétig fenntartják, melynek feloldásáról később értesítik a lakosságot.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, március elején jelent meg ismét Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás, több mint ötven év után. A vírust Győr-Moson-Sopron vármegyében egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen azonosították. A hatóság elrendelte a helyszínen lévő 1400 állat leölését, amelyek tetemét Bábolnán ásták el.

A kisbajcsi telepre ellátogatott Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy István agrárminiszter is, bár végül a kormányfőt nem engedték be, csak kívülről figyelhette meg a hatósági intézkedést. A járvány következtében az állatkerteket is bezárták Magyarországon, elsők között a Győri Xantus János Állatkert jelentette be az információt. Ezután a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum és a Hortobágyi Nemzeti Park zárt be, majd a Fővárosi Állat- és Növénykert is jelezte, hogy határozatlan ideig nem lehet látogatni az Állatsimogatót a ragadós száj- és körömfájás miatt.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal pedig rendelkezett a járványra fogékony élő állatok általános exporttilalmáról. Már húsz ország szigorította a magyar tej- és hústermékek importját, amelyeket felsorolt a honlapján a hatóság.