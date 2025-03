Urológus: Csak férfi és nő van, meg amit a természet elrontott

Beszélgetésünk kezdetén Pajor László leszögezte, hogy a transzszexualizmus a lélek betegsége, amikor az egyén úgy érzi, férfi testébe női lélek költözött, vagy fordítva. Rávilágított, hogy a betegség jól gyógyítható, „csak a testet kell a lélekhez igazítani”, és eztán a kezelt jól beilleszkedik a társadalomba, gyakran új nemének megfelelően férjhez megy vagy megnősül, dolgozik. Persze jogtalan élsportteljesítmény elismerése nem jár neki, de ez nagyon keveseket érint. Lapunknak elmondta, hogy:

Fontos megkülönböztetni a transzszexuálisokat a homoszexuálisoktól, interszexuálisoktól és transzvesztitáktól. A transzszexuális emberek esetében a test és lélek ellentmondásáról van szó.

A professzor szerint „csak férfi és nő van, meg amit a természet elrontott”. A transzszexualitás esetében az érintett személy úgy érzi, a „természet tréfát űz vele”.

Az átoperált transzszexuálisok között kiemelkedően magas az öngyilkosságok aránya, különösen azoknál, akik csalódnak a műtét utáni eredményben.

Magyarországon nincs megfelelő utánkövetés és támogatás a műtét után, és hiányzik egy központi értékelő bizottság és az elfogadott szakmai irányelvek.

Rendkívül fontos lenne a megfelelő pszichológiai szűrés és előkészítés a műtétek előtt, kötelezővé kellene tenni a nemzetközi irányelvek betartását.

Férfiból egyszerűbb nővé válni műtéti szempontból, mint nőből férfivá.

Magyarországon jelenleg a névváltoztatás tilalma miatt a transzszexuálisok rendszeresen megalázó helyzetekbe kerülnek, mivel személyi igazolványukban a régi nevük szerepel.

A professzor szerint sikeres esetek is léteznek – volt olyan páciense, aki színésznő lett, vagy aki villamosvezetőként folytatta pályáját a műtét után is, és teljesen beilleszkedett új nemi szerepébe.

Ideje tiszta vizet önteni a pohárba

Sokan rosszul tudják, hogy kit is nevezünk transzszexuálisnak. A közbeszédben gyakran összemossák más, nemi identitással kapcsolatos fogalmakkal, például sokan homoszexuálisnak bélyegzik a transzszexuálist, pedig ennél összetettebb a kép.

A transzszexuális férfi azért vonzódik a férfiakhoz, mert nőnek gondolja magát. Ez a hétköznapi logikában úgy csapódik le, hogy ő homoszexuális, holott óriási a különbség

– hangsúlyozta lapunknak Pajor László. „A homoszexuális soha nem akarná a saját testét átalakítani. Ezt csak a transzszexuális akarja.” A transzszexuális embereket el kell különíteni az interszexuálisoktól is – amikor a gyermek nem a két végpóluson helyezkedik el fiúként vagy lányként, hanem valahol a kettő között –, valamint meg kell különböztetni a homoszexuálisoktól és a transzvesztitáktól (akik csak beöltöznek) is.

Csak férfi és nő van, meg amit a természet elrontott

– fogalmazott az urológus, kiemelve, hogy a transzszexualitás esetében az érintett személy úgy érzi, a „természet tréfát űz vele”, hiszen egy férfi testében női lélek lakozik, vagy fordítva.

A test és lélek ellentmondásáról van szó

A transzszexuális emberek esetében tehát a test és a lélek ellentmondásáról van szó: egy biológiailag tökéletes férfi lelkileg nőnek érzi magát, vagy fordítva.

Ezt a lelki bajt pszichoterápiával nem lehet gyógyítani. Hiába mondjuk neki, hogy te mégiscsak fiú vagy, te mégiscsak lány vagy, ezt ő nem akarja elfogadni, és minden úton-módon megpróbál ezen változtatni

– világított rá a szakember. A diagnózis nem egyszerű, hiszen nincsenek objektív vizsgálati eredmények, mint más betegségeknél. „A vakbélgyulladásnak magas a fehérvérsejtszáma, látszik a CT-n. Ez a sebésznek rendkívül jó talapzat. Nem így a transzszexuális, ahol az illető csak annyit mond, hogy ő úgy érzi, így neki nem jó” – részletezte a nehézségeket a professzor. És szerinte pont itt van egy nagy probléma, mivel olyanok is kés alá feküdnek, akiknek nagyon nem kellene, csak a feltűnést kívánják. A fogalmak tisztázása után a professzorral rátértünk a magyarországi transzszexuálisok kiábrándító, sokszor nagyon megalázó helyzetére.

Ezért lesz sok transzszexuális öngyilkos

Sok transzszexuális azért lesz öngyilkos, mert csalódnak a műtét utáni eredményben – mutatott rá lapunknak Pajor László, majd részletezte: „Sokszor keresnek meg kopaszodó, erősen maszkulin vonásokkal rendelkező idős férfiak, hogy nővé szeretnének válni, de az öreg fát már nem lehet átültetni, belőlük sosem lesz jó átalakított. Nincsenek nőies vonásaik és sziluettjük, nem lesznek vonzó nők.”

Miután átoperálják, már se nem férfi, se nem nő, társat nem talál, magányra van ítélve, és öngyilkos lesz

– vázolta fel a legszomorúbb esetek közös vonásait. Saját praxisában is volt két páciense, akik később öngyilkosságot követtek el, ez mély nyomot hagyott benne. „Rosszul éli meg az ember, abszolút kudarcként.”

A magyarországi helyzetet súlyosbítja, hogy nincs megfelelő utánkövetés és támogatás a műtét után. A páciensek gyakran szembesülnek azzal, hogy bár fizikailag már az új nemükhöz tartoznak, a társadalom és a jogi rendszer továbbra is korábbi nemük szerint kezeli őket.

Szigorú szűrés kellene a nemátalakító műtétek előtt

A nemátalakító műtétekkel kapcsolatban a professzor kiemelte, épp az öngyilkosságok miatt rendkívül fontos lenne a megfelelő pszichológiai szűrés és előkészítés.

A beteg kérése önmagában nem elég, mert nincs garancia arra, hogy átoperáljuk, és boldog lesz. Előfordulhat, hogy boldogtalan és öngyilkos lesz

– hangsúlyozta. Szerinte sokat segítene, ha kötelezővé tennék a Harry Benjamin endokrinológus és szexológus nevével fémjelzett nemzetközi irányelveket:

Először is tisztázni kell, hogy az illetőnek van-e más pszichés betegsége, téves eszmerendszere. És bele kell élnie magát az átoperálandónak abba, hogy ő nő vagy férfi lesz

– idézte fel a Harry Benjamin-könyvben olvasottakat. A professzor szerint különösen problémás Magyarországon a műtét előtti állapot felmérése. Úgy véli, szükség lenne egy központi, kiváló szakemberekből álló bizottságra, ahol minden releváns orvosi szakterület képviselői – pszichiáter, pszichológus, urológus, nőgyógyász, endokrinológus – együtt vizsgálják meg a betegeket, és hoznak döntést az operálhatóságról. Így csökkenthető lenne az átoperált transzszexuálisok között kiemelkedően magas öngyilkossági ráta.

Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy jellemzően az a kiegyensúlyozott transzszexuális, akit a környezete már elfogad nőnek vagy férfinak, még mielőtt átoperálták volna. Bemegy a zöldségeshez, és a zöldséges kezit csókolommal köszön neki.

A családi támogatás hiánya szintén kockázati tényező. „A család nagyon sokszor Magyarországon nem fogadja el, hanem kilöki a családi szisztémából. A szülők eldöntötték, hogy nekik aranyos kisfiúk lesz, aki viszi tovább a családi nevet. Erre egyszer csak odaáll a korábbi kisfiú, hogy lány szeretne lenni” – mutat rá a konfliktushelyzetre.

Különösen problémásnak tartja az úgynevezett szekunder transzszexualitást, amikor valaki már felnőttéletében, esetleg házasságkötés és gyermekvállalás után dönt a nemváltás mellett.

Van a primer transzszexuális, aki amióta az eszét tudja, akarja a másik nembe való átlépést, és sajnos van a szekunder transzszexuális, aki sokszor már megnősült, gyereket nemzett férfiként, és egyszer csak előáll, hogy ő nő akar lenni. Ez mindig gyanús

– világított rá. A professzor szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy Magyarországon nincs megfelelő szabályozás a nemváltó műtétekkel kapcsolatban. Nincs központi értékelő bizottság, nincsenek elfogadott szakmai irányelvek, és a külföldi elvárásokat sem adaptálták a hazai viszonyokhoz. Arról is kérdeztük az urológust, milyen lépésekből állnak ezek a műtétek.

Férfiből egyszerűbb nővé válni

A transzszexuális átalakítás hosszú folyamat, amely hormonkezeléssel kezdődik. A férfiból nővé való átalakításnál a női nemi hormonok adása mellett gyakran eltávolítják a heréket, hogy a hormonhatás erősebb legyen. Ezt követi a nemi szerv átalakítása.

A férfiból nővé alakító műtétet Pajor úgy írta le, mint egy viszonylag egyszerűbb beavatkozást, amely „egyszeri műtéttel a nemi szerveknél megoldható”. A folyamat során – ha addig nem történt meg – eltávolítják a két herét, amely a férfi nemi hormont termeli.

Ezután a péniszt eltávolítják, bőrét kifordítják, majd egy alagutat képeznek a végbél és a húgycső között, amelybe behelyezik ezt a kifordított bőrdarabot. Ez alkotja az új hüvely falát.

A műtétnél kialakítják a „klitoriszt” is, amihez a férfi péniszének makkját használják fel.

A makkból kétharmadot eltávolítanak, a maradékból alakítják ki a klitoriszt, gondosan megkímélve az odavezető idegeket, hogy a szerv érzékeny maradjon. Ennek köszönhetően a nővé operált férfiaknak orgazmusuk is lehet.

A műtét előtt és után hormonkezelést alkalmaznak. A férfi nemi hormonok blokkolása és a női hormonok adásának hatására a test nőiessé alakul: megnő a mell, megváltozik a zsíreloszlás, a bőr és részben a hang is. Az endokrinológusok szerint a herék eltávolítása után hatékonyabb a hormonkezelés, mert így nincs „hormonütközés”.

Sokan megelégednek a nem működő pénisszel

A nőből férfivá alakítás műtéti folyamata jóval összetettebb és nehezebb. A szakember elmagyarázta, hogy először el kell távolítani a női hormontermelő szerveket: a két petefészket (ováriumot), amit ma már laparoszkópiával végeznek, így csak néhány apró lyuk marad a betegen.

Ezután következik a méh (uterusz) és a hüvely eltávolítása, majd a kisajkakból herezacskót alakítanak ki.

A szakember elmondta, hogy a herezacskóba két gömb alakú protézist helyeznek, hogy valódi kinézete legyen. A legbonyolultabb rész a pénisz kialakítása. Pajor professzor három lehetséges forrást említett a pénisz készítéséhez szükséges bőr kivételére: az alkar vagy a lapocka mögötti terület, esetleg a hasfal bőre. Az alkarból vett bőr hátránya, hogy látható heg marad utána, amit a betegek nem kedvelnek. A lapocka mögül vett bőr viszont nem látszik, ezért ezt jobban preferálják.

A kivett bőrdarabot csővé zárják össze és odavarrják a megfelelő helyre, gondoskodva a vérellátásról is. A vérellátás biztosításához az eret is átültetik, és operációs mikroszkóp segítségével, nagyon vékony fonallal varrják össze a kis ereket. Ha a beteg közösülni szeretne ezzel a pénisszel, akkor protézist kell belehelyezni, hogy megmerevedhessen.

Ez a műtét buktatókkal van tele. Nagyon sok nő az átalakításnál nem akar elmenni eddig a végpontig, hogy őneki olyan pénisze legyen, amivel lehet közösülni, hanem megelégszik azzal, hogyha a női jellegű dolgokat eltávolítják

– árulta el. A nőből férfivá alakuló páciensek 80 százaléka megelégszik egy minimális beavatkozással, az úgynevezett „metoidioplasztikával”. Ennek során a női klitoriszból alakítanak ki egy kis méretű péniszt, amely nem alkalmas közösülésre, de vizelet ürül belőle és van benne érzés. Ez kevesebb kockázattal jár, mint a teljes átalakítás.

Olcsó műtét: kés, fonál és tudás kell hozzá

Pajor László meglepő kijelentést tett a műtétek költségével kapcsolatban. Elmondta, hogy Magyarországon ezek a beavatkozások valójában nem drágák, „abszolút olcsó műtétek”, amelyekhez „kés, fonál, meg tudás” kell. Persze a tudás lehet drága, sőt szerinte drágábbnak kellene lennie Magyarországon.

A köztudatban azért szerepelnek drága műtétként, mert sokan külföldre mennek érte

– árulta el a szakember. Ha valaki Münchenben vagy New Yorkban operáltatja meg magát, az valóban jelentős költségekkel jár, de Magyarországon mintegy 700-900 ezer forintból elvégezhető lenne a műtét, ami „ugyanannyiba kerül, mint egy majdnem hasonló urológiai műtét”.

A külföldi műtétek célterületei között Belgrádot, Bécset, Münchent és az Egyesült Államokat említette. Szerbia fővárosában például 8-10 ezer euróért (3,2-4 millió forint) végzik el a beavatkozást, ami jelentősen drágább a hazai áraknál.

A kiskunhalasi egészségügyi személyzeti nyomozások és letartóztatások bizonyítják, hogy a terület nincs megfelelően központilag irányítva.

Pajor László: Őrület a névváltoztatás gátlása

A magyar transzszexuálisokat még egy tényező nyomasztja: Magyarországon jelenleg olyan törvény van életben, amely kromoszóma alapján határozza meg, hogy kinek lehet férfi vagy női keresztneve. Márpedig mivel a transzszexuálisoknak a műtét után megmarad a kromoszómagarnitúrája – mert a kromoszómát nem lehet átoperálni –, így nem változtathatják meg a keresztnevüket.

Egy idegen városba költözik, beilleszkedik, majd munkahelyet keres, és akkor jön a megaláztatás: bemegy állásinterjúra, megnézik a személyijét, és az van rajta, hogy Béla. Micsoda őrület a névváltoztatás gátlása!

– érzékeltette a professzor egy történettel, milyen kíméletlen helyzetbe kerülnek a transzszexuálisok Magyarországon. Többek között ezért is mennek külföldre a műtétet végeztetni, ahol nevet is változtatnak. Egy nőként élő transzszexuális ember a rendőri igazoltatásnál szinte mindig ugyanazzal a megalázó helyzettel szembesül:

Hiába a női megjelenés, a személyi igazolványában férfinév szerepel. Igazoltatásnál a rendőr értetlenül áll a helyzet előtt: az igazolványban Béla van, miközben egy nőt lát. Ilyenkor jellemzően beviszik az illetőt a rendőrőrsre, persze itt a helyzet tisztázódik, és rögtön elengedik

– osztotta meg az Indexszel Pajor professzor, aki szerint ez a méltatlan állapot jól mutatja a hazai szabályozás hiányosságait. Ez a megalázó helyzet többször ismétlődhet, ami érzelmileg rendkívül megterhelő.

Ma már mindenféle egzotikus férfi-női nevek közül lehet válogatni. Válasszon olyan nevet, amiről a rendőr nem tudja eldönteni, hogy fiú- vagy lánynév!

– ezt tanácsolja a professzor pácienseinek, akik így legalább elkerülhetik a hatósági vegzálást. A jogi és társadalmi elismerés hiánya sok transzszexuálisnál vezet végül izolációhoz, depresszióhoz. A szakember szerint a transzszexuálisoknak engedélyezni kellene a névváltoztatást.

Vannak sikertörténetek is

A sok nehézség ellenére a professzor hangsúlyozza, sikeres esetek is vannak. Az egyik átoperáltjából például sikeres színésznő lett. Több olyan páciense is volt, aki teljesen be tudott illeszkedni új nemi szerepébe, és boldog, kiegyensúlyozott életet él.

Van olyan betegem, aki villamosvezető volt férfiként, majd átoperáltatta magát nővé, és villamosvezető maradt ugyanazon a munkahelyen

– hozta pozitív példaként. Pajor László szerint „minden erőfeszítést meg kell tenni az öngyilkossági ráta csökkentése érdekében. A legfontosabb, hogy a beteg az átalakítás után is boldog legyen.”

Beilleszkedik a társadalomba, csöndben van, dolgozik.

Pajor László jelezte, hogy az érintettek gyakran elköltöznek korábbi lakóhelyükről, hogy új életet kezdhessenek.

Megfogja magát, és elköltözik Komáromba, és ott már nőként él, beilleszkedik a társadalomba, férjhez megy, rendes ember lesz belőle

– világított rá a szakorvos. Ezek az emberek mindeközben a magyar társadalom aktív, hasznos polgárai is lehetnének.

Pajor László, aki 2000-ben végezte az első ilyen műtétet Magyarországon, és mintegy negyven beteget operált, úgy véli, a transzszexuális műtétek megfelelő szabályozásával és a névváltoztatás tilalmának felszámolásával jelentősen javítható lenne az érintettek életminősége és társadalmi beilleszkedése.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

