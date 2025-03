Nemcsak a választást hozták előre Újpesten, hanem március 15-ét is

Rendhagyó módon a Demokratikus Koalíció (DK) egy nappal március 15-e előtt tartja meg ünnepi megemlékezését. A március 14-i esemény azonban nem csak a nemzeti hőseinkről szól, hanem 9 nap múlva esedékes előrehozott választásról is, ahol a mandátumáról lemondott Varju László ismét megméreti magát.

Cikkünk folyamatosan frissül!

17.30: Helyszínen lévő kollégánk jelentése szerint nagyjából 200 ember jelent meg a helyszínen a fél hatos kezdésre. Köztük van Jakab Péter, a Nép Pártján Mozgalom elnöke is.

Politikai küzdelem lesz a nemzeti ünnepen – gondolják az Index által megkérdezett elemzők. Az összecsapás pedig egyértelműen a Fidesz és a Tisza Párt között fog zajlanik, akik elveszik majd a figyelmet a többi pártról.

Valószínűleg pont emiatt döntött úgy a Demokratikus Koalíció, hogy nem március 15-én emlékezik meg a forradalomra, hanem rendhagyó módon 14-én.

A Demokratikus Koalíció Varju László, a DK újpesti és angyalföldi országgyűlési képviselőjelöltjének újpesti fáklyás vonulásán emlékezik meg az 1848-as forradalom és szabadságharcról

– olvasható a kiküldött meghívóban, amelyből kiderül, hogy a vonulás 17.30-kor kezdődik indul majd az újpesti Görgey Artúr szobornál, ahonnan az összegyűltek az újpesti Petőfi Sándor szoborhoz vonulnak majd át.

A helyszínválasztás nem véletlen, ugyanis március 23-án előrehozott választást rendeznek budapesti 11. számú országgyűlési egyéni választókerületben, miután a választókerület korábbi képviselőjét, a most jelöltként induló Varju Lászlót tavaly év végén a Kúria pénzbüntetésre ítélte garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása miatt, mert 2018-ban az MTVA-székházban megszorította az őt leteperő biztonsági őr vádliját. A hat évig húzódó ügyet a DK politikailag motivált koncepciós eljárásnak minősítette, viszont decemberben Varju László inkább lemondott mandátumáról, ugyanis az ítélet miatt így is úgy is elvesztette volna mandátumát, azonban lemondásával bebiztsoította, hogy legyen időközi parlamenti képviselő-választás Újpesten-Angyalföldön.

Bár Varju László számít a legesélyesebbnek a körzetben, a DK ráerősít pozíciójára azzal, hogy a péntek estét is a képviselő-jelölt köré húzta fel, ugyanis Varju Lászlónak hét kihívója is lesz majd a hamarosan megtartott választásokon, vagyis minden támogatásra szüksége lehet.

Az eseményen a Görgey-szobornál Trippon Norbert, Újpest polgármestere mondja el ünnepi beszédét, amíg a Petőfi-szobornál Varju László, és Dobrev Klára, a DK EP-képviselője szólal majd fel.