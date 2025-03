Kilépett a Fideszből az önkormányzati lakást kibelező józsefvárosi képviselő

Kecskeméti László, józsefvárosi kormánypárti képviselő bejelentette, hogy megszünteti Fidesz-KDNP tagságát és függetlenként folytatja pályafutását. A politikus korábban viharos körülmények között távozott önkormányzati bérlakásából, melyet az önkormányzat szerint öt évig jogosulatlanul használt, miközben havi 1,8 millió forintos jövedelmet vallott be. A januárban súlyosan megrongált állapotban visszaszolgáltatott lakásból Kecskeméti állítólag még a konnektorokat és az ajtófélfákat is eltávolította.

A politikai és közéleti botrányok ritka fordulattal gazdagodtak Józsefvárosban, miután Kecskeméti László, a kormánypárti képviselő nemcsak az önkormányzati bérlakásból távozott igen sajátos módon, de most a Fidesztől is elköszönt. A képviselő közleményben jelentette be, hogy megszünteti Fidesz-KDNP tagságát, és a jövőben független politikusként folytatja pályafutását.

A józsefvárosi önkormányzat álláspontja szerint Kecskeméti László már öt éve jogosulatlanul vette igénybe a bérlakást, hiszen anyagi körülményei nem indokolták a szociális alapú lakhatási támogatást. A politikus vagyonnyilatkozatában havi 1,8 millió forintos jövedelmet tüntetett fel, ami jelentősen meghaladja az átlagkeresetet.

A helyzet abszurditását fokozza, hogy a magas bevallott jövedelem ellenére Kecskeméti László állítása szerint nem tudja megoldani családja lakhatását. Saját közlése alapján ő a szüleihez, míg felesége gyermekükkel az anyósához kényszerült költözni.

Az eset januárban csúcsosodott ki, amikor a képviselő rendkívül leromlott állapotban szolgáltatta vissza az önkormányzati ingatlant. A hírek szerint nemcsak a konnektorokat szerelte ki, de még az ajtófélfákat is eltávolította. A jelentős károkat okozó beavatkozás után Kecskeméti ígéretet tett a lakás helyreállítására, de a botrány így is komoly visszhangot keltett a kerületben.

A volt fideszes képviselő immár függetlenként folytatja közéleti tevékenységét.