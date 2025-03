Magyar Péter újra interjút adott, és ismét nekiesett az Indexnek

A Tisza Párt elnökének március 16-án van a születésnapja, amit rendszeresen 15-én ünnepelt családjával, azonban nemcsak ezért különleges esemény számára nemzeti ünnepünk, hanem azért is, mert tavaly március 15-én lépett először színpadra mint politikus.

„Nagyon sok víz lefolyt a Tiszán egy év alatt. Szerintem mindenki látta a különbséget, akkor is rengetegen voltak, akkor is háromszor annyian voltak, mint az öreg császár, a bukott tsz-elnök állami százmilliókból odabuszoztatott emberekkel tartott gyűlésén” – hasonlította össze Magyar Péter az Indexnek a tavalyi és a mostani megemlékezésüket.

A Tisza elnöke szerint nagyjából 150-200 ezer ember volt kint az eseményükön, hiába állítja Deák Dániel, hogy csak 10 ezren voltak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy szemben a miniszterelnök beszédével, ő nem egy kordonokkal és biztonsági őrökkel elzárt területen beszélt.

„Én most is lementem, ahogy tavaly is, az emberek közé, semmi sem változott, csak annyi, hogy most kicsit esett az eső, tavaly pedig szép idő volt” – zárta a két év összehasonlítását Magyar Péter.

22 Galéria: A Tisza Párt rendezvénye 2025. március 15-én Fotó: Németh Kata / Index

„Egy miniszterelnök nem beszélhet így”

Orbán Viktor mai beszédében „áttelelő poloskákat” és „Weber-fiókákat” emlegetett. Magyar Péter szerint így nem beszélhetne a kormányfő, sőt egyetlen politikus sem.

„Nem engem nevezett poloskának, hanem civileket, bírókat, magyar emberek sokaságát. Van olyan beszéd, amit nem érdemes kommentálni, de talán annyit elmondhatok hozzá, hogy mindig azt hiszem, hogy a miniszterelnök eléri a mélypontot. Ma is remélem, hogy ez volt a mélypont, és hogy ennél nincs lejjebb, de mindig meg tud lepni. Ilyet egy miniszterelnök nem mondhat. Sem nyilvánosan, sem privátban. Ilyet egy politikus sem mondhat, nem hasonlíthat állatokhoz embereket, főleg nem a honfitársait. Nagyon vékony a mezsgye a szóbeli erőszak és a fizikai erőszak között” – fejtette ki véleményét Magyar Péter.

A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök azért tett ilyen kijelentéseket, mert nem akart várólistákról, megélhetési válságról vagy éppen az „Orbán-inflációról” beszélni.

„Mivel nem akartak ezekről beszélni, ezért kitalálták, hogy keltsünk gyűlöletet, de mi nem fogunk erre a vonalra felülni. Mi minden magyar embert fogunk képviselni, a fideszes szavazókat és őket is várjuk, akár ránk szavaznak, akár nem. A fideszes önkormányzatokkal is együtt fogunk dolgozni, és egy teljesen másfajta kultúrát nem bevezetünk, hanem visszavezetünk, mert volt ebben az országban normális politikai és közbeszédkultúra, és megint az lesz, mert a magyar emberek erre nem vevőek” – mondta Magyar Péter, aki szerint a magyarok többsége már belátta, hogy „nem a magyar áll a magyarral szemben, bármit is akarnak elérni a gyűlöletnek a nagymesterei”, hanem a magyarok háromezer „janicsárral, oligarchával vagy politikusbűnözővel” állnak szemben.

A Tisza Párt elnöke azt üzente ennek az általa említett háromezer embernek, hogy ők a magyar emberek segítségével visszaveszik az országot, „nekik meg indul az út a börtönbe program”.

Szükség van-e Ukrajnára az EU-ban?

A hét folyamán az Európai Parlament elfogadott egy Ukrajna támogatásáról szóló dokumentumot. Az ügy érdekessége, hogy a benyújtott határozattervezeten szerepelt Magyar Péter neve, aki később azt állította, hogy ő sosem írta alá a határozatot, és vizsgálatot kért, hogy kiderüljön, miként lett ő is benyújtóként feltüntetve.

Orbán Viktor mai beszédében hangoztatta, hogy szeretne Európai Uniót, de Ukrajna nélkül. Emiatt és az EP-ben történt furcsa közjáték miatt azt szerettük volna megtudni, hogy mi Magyar Péter álláspontja Ukrajna csatlakozásának ügyében.

Én azt szeretném, hogy ha az Index lenne olyan bátor, hogy megkérdezné a miniszterelnököt vagy valamelyik fideszes politikust, hogy mikor változott meg az álláspontjuk

– vágta rá válasz helyett Magyar Péter, majd kifejtette, hogy Orbán Viktornak lett volna lehetősége 2023-ban megvétózni Ukrajna csatlakozását, de nem tette, 2022-ben pedig Szijjártó Péter és Orbán Balázs is még Ukrajna csatlakozása mellett érvelt.

Ezt követően a Tisza Párt elnöke érdemben is reagált a kérdésre, és kifejtette, hogy egy csatlakozási folyamat nagyon hosszú idő, Törökország például már sok éve dolgozik ezen, így nem ez a legfontosabb aktuális kérdés, de mivel megosztó téma, ezért kikérik majd az emberek véleményét az ügyről.

Ennyivel azonban nem úszta meg az Index

„Egyébként milyen érzés, hogy az Index lett az új Origo? Az milyen érzés, hogy naponta 26 darab cikket kell a miniszterelnök úrról lehozni? Még Putyinról sem hoznak le ennyit a Pravdával. Még Észak-Koreában sem hoznak le ennyit a kedves vezetőről” – folytatta Magyar Péter, mielőtt kérdezhettünk volna.

Miután tényszerűen cáfoltuk a teljesen valótlan állításait, egy rövid, heves vita alakult ki, amelynek végén Magyar Péter megjegyezte: „Ez nem személyes volt, hanem az Indexnek szólt”.

Nem holnap, hanem ma kellene cselekedni

Mivel Magyar Péter legutóbbi, Indexnek adott interjújában élesen bírálta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, ezért most megkérdeztük, hogy mit gondol a kormány adócsökkentéseiről és a nyugdíjasoknak visszajáró áfáról.

„Nem holnapra, nem 2028-ra vagy ’29-re kell ígérgetni, mert akkor a miniszterelnöknek már nem osztanak lapot, hogy Trump elnököt idézzem. Nem 2028-ban lesz megélhetési válság, hanem ma van” – kezdte a Tisza vezetője.

Felemlegette, hogy Orbán Viktor 2024-ben azt mondta, hogy letörték az inflációt, de ennek ellenére az idén ismét rosszak az adatok, sőt szerinte márciusban 10 százalék feletti infláció várható.

„Akkor majd megint elkezdenek bűvészkedni, mint a Hókuszpók, aki mindig melléfog, aztán persze mérgesen morog. Csak ez nem egy társasjáték, ez nem egy Monopoly. Itt a magyar emberekről van szó” – jelentette ki Magyar Péter, aki szerint az áfa visszaadása is csak azoknak segít, akiknek van miből költeniük, a többiek nem nyernek rajta.

22 Galéria: A Tisza Párt rendezvénye 2025. március 15-én Fotó: Tövissi Bence / Index

Mi a legfontosabb kérdés ma Magyarországon?

Magyar Péter ünnepi beszédében bejelentette a Nemzet Hangja programot, amelynek keretén belül kikérik a magyar emberek véleményét. Feltettük a kérdést, mi a legfontosabb kérdés ma.

„Az attól függ, hogy kinek. Szerintem jelen helyzetben fontos Magyarország uniós tagsága, NATO-tagsága, de nyilván az anyagi kérdések is nagyon fontosak azoknak, akik egyik napról a másikra próbálnak túlélni” – reagálta Magyar Péter.

Hozzátette, hogy ez a kérdéssor nem egy Nemzeti Konzultáció, vagyis számos megosztó kérdés is szerepel benne, amelyek miatt sok eredmény szoros lesz, de ha ők kormányra kerülnek, akkor tartják magukat ahhoz, amit a választók szeretnének.

„Nem kötelező jogi ereje lesz, hanem a Tisza-kormányban lesz politikai felelősség, ami több évtizede nincs Magyarországon” – mondta a Tisza Párt elnöke. Hozzátette, hogy komolyan veszik ezt a programot, és minden településre elmennek, „nem pedig 6 milliárdért küldözgetnek leveleket”.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)